I ’guardiani della città’ vanno a scuola dalla polizia locale

Il controllo di vicinato ’va a scuola’ dalla polizia locale. Un momento formativo, di partecipazione e cooperazione previsto per potenziare e rendere più efficace il controllo di vicinato, finalizzato alla prevenzione dei piccoli reati che possono colpire il quartiere. Gruppi di cittadini che hanno il compito di sollecitare ed elevare il livello di attenzione su ciò che accade nel proprio quartiere e fuori casa. Con lo scopo di aggiornare e formare i volontari, la polizia locale di Cesena (tramite la vicecomandante Laura Gennaretti, il commissario Francesca Abbondanza e il commissario Paolo Molari) ha incontrato i 18 coordinatori di Cesena, in rappresentanza dei 7.046 cittadini e cittadine aderenti al progetto, e i due di Montiano.

Nel corso dell’incontro (nella foto) è stato analizzato l’andamento del progetto con focus relativo alle segnalazioni e ai risultati raggiunti nell’ultimo anno. Particolare spazio è stato dato al progetto Bici sicura e ai corretti comportamenti da adottare al fine di prevenire i furti di bicicletta."Queste occasioni di incontro coordinate dai nostri agenti – commenta l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini – ci consentono di ringraziare tutti coloro che contribuiscono al rafforzamento di questo importante strumento di prevenzione sul territorio. Di recente, grazie alla celerità degli aderenti, siamo riusciti a concludere un’operazione individuando, nell’area di Pievesestina, un soggetto accusato di alcuni reati, che viaggiava su un veicolo facilmente riconoscibile. La collaborazione dei cittadini non è scontata e non deve essere intesa con un passatempo. Il controllo di vicinato non è un progetto di pronto intervento, occorre sempre contattare gli agenti e poi scrivere nella chat per allertare tutti i componenti del gruppo".

Il controllo di vicinato vuole incrementare la sicurezza effettiva e percepita dalla cittadinanza. I cittadini dovranno limitarsi a segnalare in tempi rapidi le informazioni ad un coordinatore appositamente formato, che si occuperà di riferirle ai referenti della Polizia Locale.