I ladri colpiscono di notte nelle ville del centro

di Giacomo Mascellani

I ladri non vanno in vacanza. Nei giorni delle festività di fine anno, in Riviera, purtroppo, la microcriminalità continua a rappresentare una piaga di cui è difficile liberarsi. In circolazione ci sono malviventi di tutti i tipi, da quelli che tentano di svaligiare le case ai topi d’auto, dai truffatori ai ladri che rubano dentro ai supermercati e all’interno dei negozi degli ipermercati. Nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi, nel pieno centro di Cesenatico sembrava di trovarsi in mezzo a una vera e propria scorribanda, con ladri in azione, sirene di allarme, residenti svegliati e pattuglie dei carabinieri costretti agli straordinari per cercare di acciuffare i ladruncoli.

In particolare sono state prese di mira alcune ville del centro, tra cui una parte di quelle situate in viale Edmondo De Amicis, dove ci sono stati tentati furti. I sistemi di allarme in molti casi rappresentano un’ottima prevenzione, tuttavia i carabinieri fanno appello ai cittadini per dare tempestivamente l’allarme, telefonando subito al 112 per consentire alle pattuglie di poter assicurare alla giustizia chi commette i furti.

In viale XXV Luglio c’è stato un tentativo di furto in un’abitazione, dove i malviventi hanno forzato il portone d’ingresso, ma sono stati allontanati dal cane che ha abbaiato. In viale Cecchini i ladri hanno rotto il finestrino di un’auto in sosta per impossessarsi di una borsa, il proprietario della vettura che si trovava a poca distanza ha messo in fuga la banda che ha lasciato il malloppo ed è fuggita su una Fiat. Altri tentativi di furti in abitazione sono stati segnalati nella zona di Villalta dai residenti.

In tutti gli episodi sono intervenuti i carabinieri che stanno procedendo con indagini serrate. Per il fine settimana di capodanno la compagnia dei carabinieri ha attivato dei servizi di controllo straordinari, con 14 pattuglie al giorno sull’intero territorio della costa della provincia di Forlì-Cesena, quindi anche Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare, e le cittadine del Rubicone.

Una particolare attenzione sarà rivolta alla sicurezza della circolazione stradale, con pattuglie dotate di etilometro per fermare gli automobilisti che si mettono al volante dopo aver abusato di alcol e rappresentano un pericolo. La Polizia locale sarà impegnata lungo le strade, con il comando che ha disposto turni straordinari e controlli nelle piazze e nelle principali strade, anche per far rispettare le ordinanze che vietano i botti e il commercio di bevande in bottiglie di vetro.