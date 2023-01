I ladri scappano a bordo della zappatrice

Anche le zappatrici fanno gola ai ladri. Da alcuni anni nella zona di Gambettola, Longiano e Gatteo si ripetono i furti di zappatrici. L’ultimo furto è successo la scorsa notte a Gambettola, in via Viole, i ladri si sono introdotti nel cortile di una casa, non una casa colonica ma una semplice abitazione dove vivono due famiglie, e hanno portato via la zappatrice che era in un box di lamiera. "Si è accorta del furto mia nuora Simona– spiega Lino Ricci, pensionato - non vedendo più la zappatrice dentro al box ha pensato che l’avessi usata e poi lasciata nell’orto. Quando mio figlio Gianluca me l’ha detto sono caduto dalle nuvole, primo perché in questo periodo invernale la zappatrice non si usa e poi mai l’avrei lasciata nell’orto. Mi dispiace – conclude Lino Ricci - perché quella zappatrice mi faceva comodo per il mio orto, l’avevo comprata molti anni fa e mi divertivo a tenere pulito il terreno dalle erbacce". Da questo ultimo furto viene fuori una storia curiosa di un altro furto di zappatrice a Tarcisio Casadei, allevatore che abita a Gatteo in via S. Antonio. A raccontarlo è suo figlio Isaia, 25 anni: "Una notte i ladri ci portarono via la nostra zappatrice e la caricarono sul furgone del vicino di casa, ma per nostra fortuna quel furgone si fermò per un guasto meccanico in mezzo alla strada a Milano Marittima, così i carabinieri ci chiamarono per andare a ritirare la nostra zappatrice. Andando indietro ci sono stati nella zona di via Roncolo in comune di Longiano altri due furti di zappatrici a due pensionati: Giorgio Rasponi e Aristide Abbondanza, entrambi avevano il proprio orto distante da casa e di notte la zappatrice la tenevano chiusa in un capanno.

Vincenzo D’Altri