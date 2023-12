I lavori dovevano durare 90 giorni: "Siamo arrivati a più di 11 mesi"

A Longiano il gruppo di minoranza ’Siamo Longiano’ punta l’attenzione sui ritardi nei lavori di esecuzione della pista ciclopedonale lungo la via Ponte Ospedaletto (nella foto), nella frazione di Crocetta.

Dice il capogruppo Matteo Venturi: "La consegna del cantiere alla ditta incaricata di Roncofreddo è avvenuta il 9 gennaio. La durata dei lavori è stata fissata in 90 giorni. Visti i ritardi, abbiamo presentato una prima interrogazione in Consiglio comunale del 25 luglio. Il quell’occasione la vicesindaca Sara Mosconi rispose che erano pervenute alcune proposte di modifica progettuale e che i lavori si sarebbero chiusi entro fine settembre. Da allora è passato altro tempo, i residenti si sono stancati di avere davanti casa un cantiere per un lavoro che invece di tre mesi ne sta durando più di undici. Per questo, lo scorso 30 novembre, abbiamo presentato una nuova interrogazione chiedendo il perché degli ulteriori ritardi". La vicesindaca Mosconi ha risposto: "Il ritardo nasce dalla necessità di redigere una perizia di variante all’intervento per il recepimento di alcune modifiche progettuali avanzate dal direttore dei lavori per il miglioramento dell’opera. I lavori eseguiti sono al 95%. Contiamo di finire i lavori entro fine dicembre".

Venturi ha replicato con un pizzico di ironia: "Fa piacere che quando l’opposizione presenta un’interrogazione i lavori si muovono sempre. Non so se sia una coincidenza". Approvati nello stesso Consiglio alcune variazioni di bilancio e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup) della Giunta per il 2023-2025.

Ermanno Pasolini