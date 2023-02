I lavori nelle scuole costeranno due milioni

di Ermanno Pasolini

La giunta comunale ha presentato i lavori nelle scuole che verranno eseguiti nel 2023 e negli anni a venire per una spesa di due milioni di euro. Montiano ha un bilancio di poco più di un milione di euro con i quali deve pagare i dipendenti, le bollette e provvedere all’ordinaria manutenzione, oltre al sostegno di chi ha bisogno e non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, chi è senza lavoro e chi con problemi fisici e pensioni da fame. Ne hanno parlato il sindaco Fabio Molari, l’assessore Mauro Ruscelli e l’ingegner Sergio Russo responsabile dell’ufficio tecnico del Comune.

Come recepirete i fondi?

"Dal Pnrr abbiamo già ottenuto una cifra enorme per noi, un milione e 395mila euro per rimettere a nuovo la scuola primaria ’Pia Campoli Palmerini’".

E le altre scuole?

"La nuova scuola dell’Infanzia ’Le Colline’ sta funzionando a pieno regime. Siamo passati da una scuola che rischiava la chiusura a una realtà scelta da molte famiglie. Quest’anno ci sono state tante iscrizioni che non è stata più sufficiente una sezione, ma ne abbiamo aperte due con una a stretto indirizzo Montessoriano. E contiamo di continuare con due sezioni anche per il prossimo anno scolastico".

C’è anche una scuola privata? "E’ dedicata ai più piccoli. E’ la ’Silvia Cacciaguerra’, una bella realtà, ben organizzata, che merita attenzione e aiuto. La disponibilità oraria e dei servizi supera quella delle scuole statali. Ho sempre avuto stima e affetto per le nostre suore, per la loro importante presenza, per la bella realtà educativa che portano avanti".

E l’intervento nella primaria Pia Campoli Palmerini?

"Dovremo affidare i lavori entro settembre e siamo in fase di preparazione della gara. I lavori inizieranno entro la fine anno e dovrebbero finire entro il 2025".

Cosa riguarderanno?

"Prima serve mettere in sicurezza l’edificio che ha più di 100 anni con adeguamento sismico e efficientamento energetico con pannelli fotovoltaici e pompe di calore. Gli ambienti verranno potenziati con un’aula in più portandole a 5, ci saranno nuovi laboratori e una nuova palestra. Alla fine avremo una struttura adeguata sismicamente ed energeticamente più prestante. Con due milioni di euro è un investimento mai fatto a Montiano, il doppio del nostro bilancio. I 600mila euro, da aggiungere ai fondi del Pnrr, sarà coperta per 300mila da un mutuo e dal bilancio comunale, in parte già spesi per il progetto".

Dove verranno collocati i bambini durante i lavori?

"In una scuola elementare a Ponte Pietra che ha cinque classi vuote. Ringrazio la dirigente Emanuela Palmieri per l’aiuto nella ricerca dei locali. Noi provvederemo al trasporto pubblico".