I ’Leoni’ di Cea continuano l’addestramento

di Ermanno Pasolini

Dopo l’annullamento del Gran Premio di Formula 1 di Imola, a Savignano sul Rubicone Cea Squadra Corse continua i corsi e la preparazione per garantire la sicurezza antincendio nei vari Gran Premio. Sono pronti a intervenire quelli che vengono chiamati da oltre cinquant’anni i ’Leoni’ di Cea Squadra Corse, preparati ad affrontare qualsiasi scenario a fuoco e altre tipologie di emergenze in un percorso di formazione continua curato da Isq - Istituto Sicurezza Qualità - una società di Savignano che si occupa dell’addestramento di squadre e professionisti della sicurezza. Ed è proprio nel Campo Prove di Savignano che i ’Leoni’ completano il percorso formativo svolto in aula con esercitazioni tecnico-pratiche su simulatori a fuoco vivo di autovetture, box e paddock.

La presenza di Cea Squadra Corse ha radici che risalgono alla fine degli anni ’60, quando Ermete Amadesi ideò la prima auto antincendio, trasformando una Maserati e dotandola di serbatoi contenenti estinguenti già all’avanguardia e di estintori d’incendio. Fu allora, un decennio prima del primo Gran Premio di F1 a Imola, che la squadra iniziò a costruire la propria esperienza per la sicurezza nel motorsport. In un’epoca in cui le competizioni accolgono sempre più veicoli elettrici, ibridi e batterie agli ioni di litio, la necessità di far fronte ai rischi associati a questo tipo di tecnologia è diventata fondamentale.

La formazione di Cea Squadra Corse comprende anche questa tematica e, per essere pronta a rispondere a ogni evenienza, ha allestito il nuovo Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid con le attrezzature individuate a seguito di un corso apposito. La squadra avrà a disposizione l’innovativo estinguente Lithium Fire per intervenire in sicurezza su incendi che coinvolgano tale rischio, pronti a intervenire, sperando di non doverlo fare. Dopo un intenso periodo di allenamenti al campo prove di Savignano, i ’Leoni’ di Cea Squadra Corse erano entusiasti di tornare sul palcoscenico mondiale del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2023. Mentre il rombo dei motori riecheggiava già nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, annullato per l’alluvione, Cea Squadra Corse annunciava che sarà al fianco dei protagonisti della Formula 1. Seguendo con orgoglio le orme del pioniere Ermete Amadesi, i ’Leoni’ continueranno a scrivere la storia della sicurezza nel motorsport, dimostrando che l’innovazione e la competenza possono fare la differenza.