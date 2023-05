I ’Leoni’ di Cea pronti all’esordio al Mondiale Rally

di Ermanno Pasolini

I ’Leoni’ di Cea Squadra Corse sono pronti per il tanto atteso appuntamento internazionale: la 20ª edizione del Mondiale Rally Italia Sardegna, organizzata dall’Automobile Club d’Italia in partnership con la regione Sardegna. Un percorso che prevede 19 prove speciali, 3 tappe e 334 km cronometrati, che si terrà dall’1 al 4 giugno e vedrà la partecipazione dei migliori piloti rallisti provenienti da tutto il mondo.

Essere pronti non è banale. Significa aver dedicato innumerevoli ore di allenamento presso il campo prove di Cea Squadra Corse a Savignano sul Rubicone, allo spegnimento del fuoco e al perfezionamento delle migliori tecniche di decarcerazione, che implicano l’uso di attrezzature all’avanguardia per tagliare vetri e carrozzerie al fine di liberare piloti e navigatori in difficoltà nel minor tempo possibile, in caso di emergenza. Grazie alle competenze tecniche e alla professionalità acquisite nel campo della sicurezza, nonché alla loro inconfondibile passione, i ’Leoni’ Cea sono pronti a partire nonostante abbiano subito gravi conseguenze dall’emergenza alluvione Emilia-Romagna e molti vi si siano dedicati come volontari.

La squadra sarà composta da 26 ’Leoni’ e 13 automezzi di decarcerazione, oltre agli immancabili materiali e automezzi a supporto e di scorta. Presente per il secondo anno, come novità, la Jeep Wrangler ibrida, completamente equipaggiata per intervenire su vetture elettriche e ibride dotate di batterie agli ioni di litio, che richiedono apposite attrezzature di decarcerazione. In un’epoca in cui le competizioni di motosport vedono sempre più veicoli elettrici e ibridi, diventa quindi fondamentale affrontare i rischi associati a questa tecnologia. La formazione di Cea Squadra Corse comprende anche queste tematiche e, per essere pronta a rispondere a ogni evenienza, la Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid ha in dotazione le attrezzature individuate nel corso Fia Wrc e-Safety Extrication & Technical Rescue Experience. Un’esperienza che rimane indimenticabile nel cuore di tutti solo se si svolge in un ambiente sicuro. Ed è proprio per questo motivo che la sicurezza è fondamentale per gli organizzatori. I ’Leoni’ Cea uniscono tecnologia all’avanguardia alla loro passione per garantire che il Rally Italia Sardegna sia un evento da vivere in totale sicurezza. Perché solo così un’esperienza può davvero rimanere impressa nella memoria di piloti, team e spettatori, facendo del Mondiale Rally un momento indimenticabile per tutti.