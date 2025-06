"I lettori ottici hanno la precedenza sulla disabilità..."

Mi chiamo Marinella, ho 59 anni e vivo a Cesena. Per mia sfortuna sono visibilmente disabile e cammino claudicando vistosamente. Ieri mi è venuta la brillante idea di uscire di casa ed andare con mio marito a fare spesa al Conad Montefiore. Sono le ore 15 circa e fatta velocemente la spesa mi reco alle casse per pagare e uscire. Tre casse aperte, più le casse automatiche che non potevo utilizzare perchè avevo il carrello! Tanta gente in fila alle casse e scelgo inavvertitamente la cassa 14 perchè aveva meno fila. Avevo 4 persone avanti a me e pensavo di fare in fretta... ma dopo il primo carrello, la cassiera inizia a dare la precedenza a chi aveva fatto la spesa con lettore ottico. Ne ho lasciati passare tre/quattro e poi mi sono rivolta alla cassiera chiedendo la cortesia di pagare e uscire perchè non riuscivo più a stare in piedi. La cassiera in modo molto maleducato mi ha risposto che quella era una normale cassa pagamento ma che dava la priorità a chi aveva fatto spesa con lettore ottico. Ho fatto notare alla cassiera che ero in difficoltà.... ma nulla. E così, visto che la fila dei lettori ottici si stava allungando, ho cambiato cassa e ho rifatto la fila. Sono ancora arrabbiata, nonostante sia passato un giorno. La disabilità’ dovrebbe avere la precedenza sui lettori ottici.

Marinella

––––––––

Milano Marittima

vilipesa

Immancabile, è ormai l’articolo “del giorno dopo” da Milano Marittima, ad ogni fine settimana. Calpestata e villipesa da mandrie di buzzurri, pestaggi, risse e violenze in quello che fu il meglio dei locali pubblici, strade e negozi più eleganti e signorili, ferisce il cuore. Inimmaginabile, lo scempio della ricchezza conquistata in anni di lavoro, gettata al vento senza una reazione adeguata e decisa. Ai maggiorenti, cui non è ancora chiaro che è la “sicurezza” in ogni risvolto della vita cittadina, il vero, grande problema insoluto, ma soprattutto e colpevolmente, da loro molto mal gestito.

G.B.