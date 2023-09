I libri fanno festa: torna la bellezza delle parole

"Un Festival della letteratura che conduca i partecipanti a scoprire la carta stampata e il magnifico mondo delle parole". È questo lo scopo del Festival ’La bellezza delle parole’, così come descritto da Ilaria Garavelli del Comune di Cesena. Il festival di letteratura contemporanea torna a Cesena per l’undicesimo anno, organizzato dal Comune e dalla Biblioteca Malatestiana, in collaborazione con le librerie Mondadori, Giunti, Coop, Ubik, I Libri di Elena e Viale dei Ciliegi 17 e, per il secondo anno, torna la programmazione parallela dedicata ai ragazzi. "L’educazione dei ragazzi è un dovere morale -ha detto Paolo Zanfini, direttore della Biblioteca Malatestiana - ’La bellezza delle parole kids’ offre un ventaglio di occasioni che spaziano dalla natura alla storia al viaggio. Vogliamo insegnare ai bambini che nessuno ci può portare via le letture, i racconti e i sogni". Le proposte della ’Bellezza delle parole’ sono ampie e articolate. Si parte venerdì 6 ottobre con l’anteprima del Festival a Bagno di Romagna, ospite dell’evento ’Fuori Contesto’, con l’appuntamento al Palazzo del Capitano con Federico Taddia che presenterà il suo libro ’Nata in via delle Cento Stelle’ sulla vita di Margherita Hack, dialogando con Caterina Molari. La rassegna continua domenica 15 ottobre con diversi eventi di rilievo, tra cui quello che vede protagonista, al Palazzo del Ridotto alle 18, l’autrice Federica Bosco che presenterà ’Volevamo prendere il cielo’.

Venerdì 20 ottobre il Festival entra nel vivo alla Biblioteca Malatestiana con, alle 18, Marco Balzano e il suo ’Cafè Royale’. Sabato 21 ottobre, alla Biblioteca Malatestiana si parte alle 11 con Psicoadvisor ’D’amore ci si ammala, d’amore si guarisce’, con Anna Maria Sepe e Anna De Simone. Sarà poi Antonio Manzini, con ’Elp’, a chiudere la giornata di domenica 22 ottobre al foyer del teatro Bonci con la vicenda di una donna picchiata dal marito, una violenza domestica negata dalla vittima.

Tanti altri eventi sono contemplati nel programma del festival ’La bellezza delle parole’, che vedrà quest’anno la presenza di Federico Taddia, Chiara Moscardelli, Federica Bosco, Francesca Budda, Marco Balzano, Simonetta Agnello Honby, Psicoadvisor, Marina Pierri, Enrico Terrinoni, Tlon, Emanuela Fontana, Marco Rossari, Aurora Tamigio, Antonio Manzini e molti altri.

"È sempre un piacere quando si vede che i numeri legati alle edizioni cominciano a crescere - ha detto l’assessore alla cultura Carlo Verona - mi piace evidenziare come i luoghi dedicati a questo festival siano i luoghi a noi più cari: la nostra biblioteca, il teatro Bonci, il palazzo del Ridotto, oltre ai luoghi storici di Bagno di Romagna".