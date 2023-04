I libri tridimensionali conquistano la Malatestiana

Dalle 17 di oggi e fino al 3 settembre, il tradizionale percorso guidato alla Biblioteca Malatestiana antica, si arricchisce di una originale e proposta in grado di catturare l’attenzione e far volare la fantasia di visitatori di ogni età. Si tratta di "Pop-up show", mostra di libri tridimensionali dall’800 ai giorni nostri. La reverenziale atmosfera della Sala Piana, che s’affaccia sull’Aula del Nuti, coi suoi plutei che abitualmente custodiscono preziosi incunaboli e corali, ospita ora libri di vario genere e contenuto e molte fiabe della tradizione le cui illustrazioni hanno la particolarità di essere ritagliate, in modo tale da "uscire" dalle pagine e assumere forma tridimensionale quando le stesse vengono sfogliate. L’evento a cura di Matteo Faglia, Paolo Zanfini, direttore scientifico della Malatestiana e da Patrizia Ghirardelli, si deve alla straordinaria passione del collezionista forlivese Massimo Missiroli che degli oltre 5mila volumi in suo possesso, provenienti da vari Paesi, ne mette in esposizione 167.

"L’input al collezionismo – racconta Missiroli – è nato da un ‘incontro’ fortuito in una libreria con un esemplare con quelle caratteristiche, mai posseduto da bambino. Un amore a prima vista, che dura da 50 anni e si è evoluto, tant’è che sono anche io pop designer, autore del genere, critico, editore e conduttore di work shop per realizzare pop up fai da te. Tra le varie particolarità dei libri c’è quella che una volta chiusi occupano lo spazio di una normale pubblicazione". La magia sta infatti dentro; l’illustrazione dà concretezza all’immaginazione conferendole volume, in certi casi movimento, e dunque stupore. Nel mondo, secondo Missiroli, esistono solo una trentina di designer pop up che producono una sessantina di libri l’anno e questo genera "prodotti curati, non inflazionati, di facile fruizione senza per forza ricorrere alla lettura del testo". La mostra offre la possibilità di apprezzare le evoluzioni tecniche ed estetiche di un prodotto di editoria che già dal ‘600 rappresentava una forma di gioco e intrattenimento. Oggi i pop up, oltre a testi per l’infanzia, hanno contenuto vario: tipologie di fiori origami, scene tratte da film e colossal e anche saghe familiari come quello dedicato alla famiglia Windsor d’Inghilterra. Ingresso gratuito per le scuole impegnate in attività didattiche della Malatestiana.

Raffaella Candoli