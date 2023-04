I libri vi salveranno o (rovineranno) la vita all’aula Monty Banks

’Libri che vi salveranno (o rovineranno) la vita’. L’appuntamenteo è per oggi alle 16 all’aula didattica Monty Banks: un open day e un talk sui generis a base di storie con Davide Calì e Marianna Balducci (nella foto). Le domande che ispirano i narratori sono diverse. In quanti modi le storie ci cambiano? Come ci accompagnano nella nostra crescita di individui pensanti? E puntuali saranno le risposte. Un pomeriggio speciale per l’aula didattica Monty Banks caratterizzato da storie e narrazioni contenute nel talk condotto dallo scrittore Davide Calì e dall’autrice Marianna Balducci. L’appuntamento è fissato nell’aula che si trova all’interno della biblioteca Malatestiana alle 16. Partecipazione gratuita per due orette in compagnia di storie, cinema e musica.

Nel corso del pomeriggio, aperto a tutti, da grandi a piccini, i due professionisti della letteratura offriranno spunti per titoli e ascolti.

Il pomeriggio non è solo l’occasione per assistere a un talk sui generis. Giovani curiosi sono anche attesi nell’aula didattica Monty Banks per sperimentare tecniche di disegno o fumetto: un open day in cui il servizio di ’Progetto Giovani’ del Comune di Cesena racconta quali sono i propri obiettivi e svela i corsi gratuiti in avvio ad aprile. Monty Banks propone infatti una serie di laboratori rivolti a under 30: fotografia, foto-illustrazione, grafica e musica per scoprire diversi linguaggi e sperimentarli. Tutte le attività sono ad accesso gratuito. Per saperne di più: www.montybanks.it, inoltre per informazioni dettagliate sui progetti e sulle attività scrivere a [email protected] oppure visitare i profili Instagram e Facebook: montybankscesena.