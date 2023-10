I licei cittadini presentano i nuovi Erasmus

Domani alla sala del palazzo del Ridotto dalle 8.45 alle 11, si svolgerà una giornata dedicata al progetto Erasmus del consorzio scolastico formato dai licei Righi, Alpi e Monti, che hanno concluso il primo anno dell’accreditamento Erasmus convenzionato dall’agenzia Indire, con 65 studenti che hanno svolto esperienze all’estero, precisamente

a Lille in Francia, Tallin in Estonia, a Siviglia in Spagna e a Breslavia in Polonia.

Tredici docenti si sono formati con un corso ad Alicante in Spagna. Le nuove esperienze di Erasmus si terranno in Macedonia, Turchia e Polonia. Saranno presenti all’evento il sindaco di Cesena, i dirigenti dei tre licei, rappresentanti del Lions Club di Cesena sostenitore del progetto.