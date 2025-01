I liguri sono a secco di vittorie da 11 turni

Che avversario si troverà di fronte questa sera il Cesena? La risposta non è per niente scontata. Certo, sappiamo che la Sampdoria è una delle grandi delusioni di questo campionato di serie B e che la squadra allenata da Leonardo Semplici (nella foto) ha un disperato bisogno di punti, visto che i liguri non vincono da ben undici giornate. Ma dopo le certezze arrivano molti punti interrogativi, dati anche dal fatto che i blucerchiati di Genova si stanno muovendo pesantemente sul mercato: i primi due arrivati sono M’ Mbaye Niang e Pietro Beruatto, il primo è un attaccante che in Italia ha indossato anche le maglie del Milan e del Torino, la scorsa stagione nel mercato di gennaio arrivò a Empoli contribuendo in modo decisivo alla salvezza del toscani, mentre Pietro Beruatto è un difensore esterno prelevato dal Pisa.

La stagione della Sampdoria è iniziata male e sta proseguendo sulla stessa china: dopo appena tre giornate Andrea Pirlo è stato esonerato per fare posto ad Andrea Sottil e in effetti nel match dell’andata era lui alla guida della Sampdoria che venne in visita a Cesena. Poi a inizio dicembre anche Sottil è stato ringraziato e sollevato dall’incarico e la panchina più scomoda del campionato è stata occupata da Semplici. Eppure la rosa dei liguri oltre a essere molto ampia per qualità, autorizzava a prevedere posizioni di classifica ben diverse da quella che oggi la Sampdoria occupa; quintultima cinque punti sotto al Cesena. Leonardo Semplici si affida alla difesa a tre, con centrocampo composto da cinque elementi e due attaccanti centrali. Detto dell’arrivo di Niang, il reparto offensivo comprende anche Coda e Tutino fino a arrivare a Borini, che pare coimunque essere in partenza. Qualche dubbio Leonardo Semplici lo sta coltivando sul centrocampo: Akinsanmiro è uscito in anticipo domenica scorsa e se non dovesse farcela, il sostituito potrebbe essere Vieira. Di sicuro ci sarà invece Mele Meulensteen, autore di una doppietta nel match dell’andata.

Roberto Daltri