I lussi proibiti dei nobili e i divieti dei preti

Pompe, sfarzi e vanità dei nobili cesenati nella seconda metà del 1500. Quel lontano 1575 (anno del Giubileo, quindi Santo) vide su tutte le città sulla Via Emilia, Romagna Pontificia, una raffica di Editti, Ordini, Bandi nel tentativo di contrastare i lussi peccaminosi della minoranza che se la spassava più che bene, a differenza del popolo. E’ un documento davvero sfizioso quello che scovammo parecchi anni fa, nella miniera di reperti romagnoli della Raccolta Piancastelli di Forlì: ‘Ordine intorno al vestire delle Donne e degli Huomini della Città di Cesena’, con licenza e nulla osta dell’Inquisitore (ne riproponiamo la copertina, con lo stemma municipale cesenate). Si tratta d’un un dettagliato prontuario - oggi diremmo una sorta di ‘istruzioni per l’uso’- sui limiti dei lussi consentiti, valore e numero di collane e gioielli, norme per i matrimoni compresi quelle delle vedove in seconde nozze, battesimi , loro corredi e regali agli infanti, funerali, feste e banchetti: e conseguenti pene salate, da pagare in scudi in scudi sonanti, per i trasgressori: sanzioni dure e pene anche corporali, poi, per la ‘servitù’, cioè sarti, ricamatori, ricamatrici, pellai e cuochi che si prestassero alle ‘pompe di Satana’.

A suo modo quell’Ordine è anche un trattatello della moda elegante di quel tempo: ancora più interessante è rileggerlo in controluce storica. Una lettura che chiede pazienza al lettore odierno: un’indigestione di virgole, stile ampolloso e caratteri di stampa oggi inusuali: oltre ad una terminologia dei capi d’abbigliamento allora vigente, poi usciti di scena, dunque da riscoprire con l’ausilio di buoni dizionari. Ad esempio: camurre (sottane eleganti), strascini (vesti lunghi con strascico), Agnusdei (gioielli preziosi con simbologia religiosa), tela di Rensa (tela bianca di Reims, raffinata e costosa), gibellini (pelli di di zibellino), lupicervieri (pelle di lince), martiri (martore), rubbe (tipo di zimarra), rubboni (tipo di mantello), manizzi ( manicotti foderati di pellicce preziose). Sfarzi, collane e anelli alle dite erano contingentati anche per i maschi, quelli ricchi. Gustoso inoltre il capitoletto dedicato a banchetti e conviti: in questo gli inquisitori si dimostrano di manica più larga. Infatti prescrivono che i banchetti non debbano mai avere più di tre tipi di antipasti, tre tipi di lesso, tre tipi di arrosto: tra gli arrosti viene precisato che potrà esserci una sola portata di selvaggina o di pollame pregiato, ad esempio i ‘Polli d’India’ (il nome di allora dei tacchini, da poco arrivati dall’America). Dolci: un tipo di Sapore (oggi diremmo dessert) e una, massimo due torte.

A definire il manualetto un vero proprio tassametro delle cospicue multe e loro ripartizione una volta riscontrate e riscosse le infrazioni (penitenze a base di Pater, Ave e Gloria non bastavano, anche se era l’Anno del Giubileo e delle indulgenze). Curiosità saliente: la metà dell’ammenda andava alla Camera Apostolica, un quarto restava all’Esecutore (le casse cesenati), un quarto andava infine all’Accusatore, che doveva ‘restare segreto’. I regimi hanno sempre coccolato e incoraggiato le ‘gole profonde’: cioè spie e delatori.

Nella foto: Copertine dell’Ordine intorno al Vestire, pubblicato in Cesena nel 1575