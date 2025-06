I Magalotti fanno festa nel borgo. Un’adunata con mille ’parenti’

Torna "Magalotti in festa" la manifestazione canora-popolare che si svolge a Gualdo di Borello, sopra Cesena, giunta alla 29a edizione. Scopo è ritrovarsi tutti insieme una volta all’anno, per ricordare i tempi passati quando nell’antico luogo denominato appunto "Borgo Magalotti", vi abitavano oltre 80 persone in 9 case. Il primo Magalotti trovato negli archivi e residente in quella borgata si chiamava Giacomo e risale al 1586, ben 439 anni fa. Oggi sono rimaste quattro famiglie con 8 persone che ogni anno organizzano il ritrovo in festa. Una borgata, quella dei Magalotti, originariamente formata da tutti contadini. E qualcuno si dilettava anche a suonare come nonno Adolfo e papà Primo. La più anziana dei Magalotti oggi è Fidalma 90 anni. Per i 29 anni della grande adunata dei Magalotti, con la borgata in festa, è stato preparato un nutrito programma da giovedì a domenica.

Ogni anno arrivano in più di mille fra chi porta il cognome Magalotti e chi si è imparentato con la casata di una volta, amici e curiosi. Tavole imbandite, canti, balli e musica e tanti "Ti ricordi?". Giovedì alle 19.30 la messa in memoria di chi ha vissuto nella borgata Magalotti; alle 20.30 apertura stand gastronomico e alle 21.30 spettacolo con il "Trio Agricolo" e poi il concerto del "Trio Lazzanni" e gran finale con i due gruppi insieme. Poi vino e ciambella gratis per tutti. Venerdì alle 21.30 il gruppo "Margò ‘80" e, a seguire, il dj Juri Magalot. Sabato alle 21.30 il gruppo argentino "Caiman" e, a seguire, il dj Teo con l’Afro Music. Domenica pomeriggio e sera musica e spettacolo con l’orchestra "Pescari Band" e alle 19 spettacolo del gruppo "Frustatori Cassani". Ci sarà uno stand gastronomico con piadina, salsiccia, cipolla, prosciutto e affettati vari. Tutti insieme ai Magalotti a mangiare in un grande capannone adibito a festa grazie al lavoro di decine di volontari. Info: tel.348-3810157; 345-3463480. Pagina Facebook: MagalottiInFesta.

Ermanno Pasolini