I medici cantano per Assocuore

Assocuore Cesena sta continuando la sua campagna di raccolta fondi pensata per formare migliaia di studenti cesenati nelle pratiche di primo soccorso e in particolare nell’utilizzo del defibrillatore. Il progetto, di rilevanza nazionale, è decisamente ambizioso e l’associazione cesenate lo sta sostenendo con impegno e caparbietà, consapevole dell’importanza giocata dalla diffusione su una scala più ampia possibile delle tecniche di base che possono essere attuate nei secondi o nei primissimi minuti successivi a un problema cardiaco. Il lasso di tempo nel quale una vita può essere salvata.

Già diverse scuole superiori della città sono state coinvolte e il progetto prosegue, ma per sostenerlo servono fondi. In quest’ottica venerdì al ristorante Rugantino si svolgerà una cena abbinata al concerto dei ‘Doors to Baloon’, un gruppo composto da medici (i fondatori sono cardiologhi), amici fin dai tempi degli studi e che parallelamente alla loro professione, hanno portato avanti anche la passione per la musica. Il ricavato della cena (la donazione minima è di 40 euro) verrà devoluto a favore del progetto di Assocuore. Per informazioni: info@assocuore.net o messaggi WhatsApp al numero 3409570617