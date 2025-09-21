Bologna centro dello sport

I mercatini della domenica
21 set 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
ll Comune di Longiano ha presentato la nuova rassegna ’I Mercanti della Domenica’, un ciclo di 10 appuntamenti mensili dedicati al riuso, alla creatività e al commercio tra cittadini, che si svolgeranno nel centro storico da oggi a domenica 21 giugno 2026. La manifestazione è promossa da Agorà 2000, storica associazione attiva nella promozione del riuso e del commercio sostenibile, già organizzatrice dell’omonimo mercatino di Savignano. Su iniziativa dell’assessora Sonia Bettucci, con il sostegno del sindaco e della giunta comunale, è stato possibile attivare una sinergia che ha portato alla realizzazione di questa nuova tappa longianese. Ha detto l’assessora alla Cultura Sonia Bettucci: "Siamo felici di accogliere un’iniziativa che unisce economia circolare, socialità e valorizzazione del territorio. Un’occasione per aprire il centro storico ai cittadini e ai visitatori, promuovendo uno stile di vita sostenibile e un turismo di qualità". La risposta del pubblico non si è fatta attendere: oltre 100 espositori hanno già confermato la loro partecipazione, tra cui molti cittadini longianesi. Un dato significativo, che testimonia l’interesse e l’energia della comunità locale, con una spiccata partecipazione femminile. I mercatini saranno aperti a tutti i cittadini che desiderano esporre oggetti usati, purché non di valore rilevante, contribuendo così a dare nuova vita a ciò che non serve più. L’accesso degli espositori è previsto dalle 6, mentre l’apertura al pubblico sarà dalle 8 al tramonto, con orario variabile a seconda della stagione.

