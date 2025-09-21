I mercatini della domenica

ll Comune di Longiano ha presentato la nuova rassegna ’I Mercanti della Domenica’, un ciclo di 10 appuntamenti mensili dedicati al riuso, alla creatività e al commercio tra cittadini, che si svolgeranno nel centro storico da oggi a domenica 21 giugno 2026. La manifestazione è promossa da Agorà 2000, storica associazione attiva nella promozione del riuso e del commercio sostenibile, già organizzatrice dell’omonimo mercatino di Savignano. Su iniziativa dell’assessora Sonia Bettucci, con il sostegno del sindaco e della giunta comunale, è stato possibile attivare una sinergia che ha portato alla realizzazione di questa nuova tappa longianese. Ha detto l’assessora alla Cultura Sonia Bettucci: "Siamo felici di accogliere un’iniziativa che unisce economia circolare, socialità e valorizzazione del territorio. Un’occasione per aprire il centro storico ai cittadini e ai visitatori, promuovendo uno stile di vita sostenibile e un turismo di qualità". La risposta del pubblico non si è fatta attendere: oltre 100 espositori hanno già confermato la loro partecipazione, tra cui molti cittadini longianesi. Un dato significativo, che testimonia l’interesse e l’energia della comunità locale, con una spiccata partecipazione femminile. I mercatini saranno aperti a tutti i cittadini che desiderano esporre oggetti usati, purché non di valore rilevante, contribuendo così a dare nuova vita a ciò che non serve più. L’accesso degli espositori è previsto dalle 6, mentre l’apertura al pubblico sarà dalle 8 al tramonto, con orario variabile a seconda della stagione.