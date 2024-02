I messaggi dei lettori. Le vostre frasi d’amore nel giorno più romantico

Delle tue rughe

Delle tue rughe conosco

Ogni sospiro di gioia e dolore.

Sono cresciute sul tuo viso

mentre percorrevano insieme la vita. Grazie per tutti i baci

con cui

ogni giorno accarezzi le mie.

Dani e Mauri

Deanna, ci promettemmo eterno amore davanti a Dio un 29 gennaio 1963, bianco di neve. Promessa che continuiamo ad onorare tuttora il giorno di ‘San Valentino del 2024’. Ti voglio immutato bene

Renzo

Per me l’amore non è solo quello verso il proprio partner, marito o amante. Per me San Valentino è anche il momento per ricordare l’amore verso i genitori, in particolare mio padre Evaristo che di recente ha compiuto gli anni. Grazie per tutto quello che fai per noi e per me

tua figlia Barbara

e tuo genero Fabrizio

Carissima Loretta, come posso non gridare al mondo intero che sei la sorpresa più bella capitata nella mia vita 35 anni fa. Sarei uno stolto se chiudessi gli occhi e le orecchie per non vedere e sentire quanto sei importante per la mia vita. Io ti voglio bene e ti stimo tantissimo. La tua luce ha illuminato il percorso della mia vita ogni giorno. Sono felice ogni anno di poterti scrivere questi auguri dettati dall’amore che provo per te. Ti amo amore mio, ORA E SEMPRE.

Il tuo Vanni

Amore mio, sono tante le cose inspiegabili della vita. La tempesta è spesso più forte su chi merita il sole e noi balliamo al nostro ritmo sotto la pioggia promettendoci eterna complicità contro i fulmini. Chi passerà, dirà: “pazzi”, non potendo sentire la musica per cui danziamo. Buon San Valentino.

Debora

Sei la luce dei miei giorni,

il sorriso del mio cuore

e il profumo delle cose buone.

Ma ci sarò anche quando arriverà qualche tanfo!!!

da Lo a Ste

Voltiamoci Amore, sette lustri di scienza, coscienza, fantascienza non sono riusciti a concepire un altro come Te. Ci vorrebbero polvere di stelle e lacrime di comete per replicare tanto Bene universale, ma noi l’abbiamo già. Grazie Amore. Ti auguro l’Infinito

da Elena a Lorenzo

A te Angi, che sei la cosa più importante che c’e’, come l’ossigeno per respirare.

tuo Leo

Fra le onde del tempo fuggevole e lama inesorabile sulla vita, c’è ancora l’isola speciale del nostro amore.

Qui non siamo naufraghi, ma privilegiati.

Sei il porto sicuro, la splendida compagna di viaggio, la pagina più bella del nostro diario di bordo.

Ti amo sempre, mio tesoro!

da Chri a Sonia

Carlino o no, io ti rapiró, e una serata fantastica ti regalerò. Un bacio alla mia Zuleya

da Demir-Rogio de Macanin

Oh “PATATO” quando ti ho conosciuto eri ben piazzato e non l’ho dimenticato…ti avevo pure sognato…non dimentichiamo la pandemia che ha aumentato la nostra sincronia ma non son bastati 26 anni da veri piccioncini per poi diventare coinquilini. Buon San Valentino e che tu possa rimanere così divino.

Patrizia