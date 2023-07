"I miei esami estivi non sono ancora finiti Ma a fine agosto mi riposerò a Kos"

Tra le classi andate meglio dello Scientifico c’è la 5 Dc (corso Cambridge): qui i centisti sono il 30 per cento. L’unica lode è andata a Emily Fabiani di Gambettola. "Con i miei compagni di classe non c’è stata solo competizione, ci siamo fatti forza nei momenti difficili e tra di noi siamo molto uniti, tanto che con alcuni a fine agosto farò il viaggio della maturità, destinazione l’isola greca di Kos", racconta. Il cambio dell’esame ha spiazzato anche lei. "I nostri docenti ci hanno preparato a un’impostazione diversa, ma alla fine è stato più semplice di quello che pensavo — dice —. Il voto? Non mi aspettavo tanto, all’inizio infatti ci ho messo un po’ a carburare in alcune materie, poi sono riuscita a trovare il giusto equilibrio".

Per Emily non è ancora tempo di riposo, l’attende il secondo test alla Facoltà di Medicina a Forlì. "Gli ultimi tre anni di liceo abbiamo svolto il progetto Biologia con curvatura biomedica con docenti di scienze e medici e mi sono appassionata moltissimo all’endocrinologia. Ho scoperto che questa è la mia strada".