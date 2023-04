"I miei libri sui licantropi tra fantasy e realtà"

di Giacomo Mascellani

I lupi tornano a Cesenatico. Nella parte della riviera dove lo scorso anno per la prima volta i lupi ci sono stati davvero, con un’intera famiglia composta da una coppia con un cucciolo che si era trasferita e viveva nella zona di Sala. La scrittrice Giada Mazzotti, che proprio nel 2022 aveva presentato il libro dal titolo ’Stralunati’, i cui protagonisti sono uomini e donne di una famiglia di licantropi, fa il suo ritorno nelle librerie con un altro volume titolato ’Il mondo di sotto’, che ne è il proseguo. Al centro, ancora un volta, le straordinarie avventure delle creature leggendarie.

La nuova pubblicazione sarà presentata oggi pomeriggio alle 17.30, al Parco Manzoni, in via Cesare Abba a Cesenatico, dove l’autrice originaria di Gatteo a Mare sarà accompagnata da interventi musicali della cantante Rossana Moratti in arte Roxy per un incontro evento.

Giada Mazzotti perchè un ritorno sui licantropi?

"Nel primo libro ho esordito con un racconto centrato su un fantasy molto particolare ed ora era giunto il momento di dare un seguito, ma con una spinta in più data dalle tante novità".

La più importante di queste novità riguarda proprio la protagonista.

"Si, Dafne decide di abbandonare la casa dove viveva con la famiglia, trovandosi poi ad affrontare il ’mondo di sotto’, di cui comunque scoprirà di far parte".

I lupi e altri animali selvatici stanno avvicinandosi sempre più alle zone abitate, ma lei non ha paura dei lupi.

"Affatto, sono i miei animali preferiti, i lupi mi piacciono un sacco, perchè sono belli, hanno un carattere schivo nei nostri confronti ma vivono in branco, sono fedeli e hanno tante belle qualità".

A fianco a lei per la presentazione ha scelto ancora la cantante e musicista Rossana Moratti in arte Roxy, perchè?

"Voglio presentare ’Il mondo di sotto’ sviluppando quattro temi cardine del libro stesso, per i quali io sceglierò di leggere alcuni spezzoni del libro, mentre Roxy canterà quattro brani sempre legati a questi temi".

Ci dia una anticipazione.

"Il primo tema è la ribellione, perchè Dafne decide di lasciare la famiglia per non nuocere alle persone a lei care, assapora così un senso di libertà, è sola e può vivere senza le regole imposte dalla società".

Può dare un assaggio degli altri temi senza svelare troppo i contenuti del libro?

"Il secondo pilastro del testo è l’amore, quello che la protagonista prova nei confronti del suo ragazzo, con le emozioni ed i sentimenti che rappresentano il filo che lega Dafne al mondo da cui è scappata; poi c’è l’attrazione, perchè la protagonista incontra un altro ragazzo, il quale è un personaggio del suo mondo, quindi più simile a lei per affinità naturali, mentre il quarto tema è l’accettazione, centrato sul fatto di prendere una posizione e accettare il destino senza troppi limiti e domande".

Lei è giovane ma non giovanissima, eppure per trasmettere in suoi concetti a cui tiene maggiormente, si affida a protagonisti poco più che adolescenti.

"È una scelta naturale, del resto ho iniziato a scrivere i testi del mio primo libro nel periodo fra le scuole superiori e l’università, utilizzando il fantasy come stile, ma ispirandomi a situazioni e contesti reali da raccontare e riferiti anche ai momenti di crescita dei ragazzi".