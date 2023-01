"I miei viaggi nel deserto su fuoristrada"

di Giacomo Mascellani

Un velista romagnolo è il protagonista di una interessante iniziativa all’estero. Daniele Toni, residente a Cesena, ma volto molto noto a Cesenatico dove da trent’anni lavora come skipper e maestro di vela con la sua ’Daniel’s Ship, nelle stagioni autunnali e invernali si è specializzato in viaggi nel deserto africano a bordo di fuoristrada, con cui accompagna i turisti alla scoperta delle bellezze del Marocco con la sua organizzazione Romagna Land.

Com’è nata questa passione?

"Nel 2014, quando da una piccola eredità ho investito 5mila euro per vivere un’avventura di tre mesi in Marocco, dove ho visitato le città, il deserto e le coste. Quando sono tornato ho accusato il mal d’Africa, con il desiderio di tornare in quei luoghi".

Perchè un velista come lei si cimenta con i fuoristrada?

"Ci sono tante cose comuni che legano l’andar per mare con la navigazione nel deserto, in primis la voglia di avventura e la curiosità di scoprire nuovi luoghi rimanendo a contatto con la natura e rispettando le persone che in quei luoghi ci vivono". Lei non organizza viaggi ordinari, nel senso che si tratta di vacanze spartane.

"Si, è tutta un’altra dimensione rispetto alle vacanze da catalogo in carta patinata, i miei sono viaggi su fuoristrada, in cui si mangia il cibo delle popolazioni che incontriamo e dormiamo in tenda, anche se c’è la possibilità di andare in qualche locanda e nei riad. Chi attraversa il deserto e vede le bellezze del Marocco, conoscendo la gente marocchina, torna dal viaggio con ricordi indelebili che non hanno nulla a che vedere con le classiche vacanze".

Come si sviluppa il viaggio?

"Ci imbarchiamo al porto di Genova e navighiamo due giorni sino a raggiungere Tangeri, dove sbarchiamo gli automezzi, una breve sosta in questa città di confine per svolgere le pratiche doganali e poi ci dirigiamo alla rocca di Asilah,città ricca di murales, quadri e tessuti. Nei giorni successivi tocchiamo Essaouira,Marrakech, la catena montuosa Atlante, Ouarzazate, Kasbah Ait Benhaddou, Merzouga nel deserto del Sahara, Ifrane, Chefchaouen e le Grotte d’Ercole dove ci sono formazioni rocciose strabilianti e visitiamo una grotta sull’oceano con un buco a forma di Africa".

Ci sono zone da evitare in Marocco?

"In Marocco non abbiamo mai avuto problemi. E’ invece assolutamente da evitare la ’terra di nessuno’ al confine con la Mauritania, perchè ci sono i predoni ed è facile fare incontri poco piacevoli".

Ci sono altre persone che accompagnano i turisti?

"Io sono il capo carovana, ma con noi c’è sempre una guida molto esperta".