I mille sapori della sagra marinara. Cucina, musica e corti di cinema

Entra nel vivo la kermesse "Il Pesce fa festa", dedicata ai ristoranti di Cesenatico ed al pesce del mare Adriatico. Gli organizzatori, che sono il Comune, Confesercenti e Confcommercio, hanno compiuto una svolta culturale, offrendo tante iniziative, oltre alla possibilità di pranzare e cenare a prezzi contenuti. Nel loggiato del Palazzo municipale in via Marino Moretti oggi si inaugura le 26esima edizione della Mostra Micologica e Botanica, curata dall’AMB Cesenatico. In piazza Ciceruacchio si tiene il "Blue Talk d’Ittico", in collaborazione con Legacoop Agroalimentare Emilia Romagna. Alle 14 Massimo Bellavista condurrà l’incontro "Saperi & Sapori di mare, i prodotti ittici dell’Emilia Romagna"; seguirà alle 15 una dimostrazione sulla pulizia del pesce con il pescatore William Piscaglia, alle 16 lo chef Gioele Perrucci della Taverna Baiardi si esibirà in uno showcooking, seguito alle 17 da Alessio Sassi del ristorante Giuliano; alle 19 musica con Bicia dj. In piazza Pisacane la giornata odierna è dedicata a "Corti e Cortissimi". Alle 15.30 talk e proiezione del film "Il mio ultimo giorno di guerra" con Ivano Marescotti per la regia di Matteo Tondini, il quale presenterà l’appuntamento. Alle 17 si terrà la proiezione di "Se-ra-te", un film girato a Cesenatico, con Franco Mescolini per la regia di Paolo De Lucia (presenta Sara Bulgarelli). In piazza Cavallotti saranno protagonisti dj Mugo e la voce di Mattia Met Olivi. La cooperativa sociale Ccils apre due parcheggi. Uno è situato in viale dei Mille nell’area ex Kamikaze, con 40 posti, e l’altro è ai Giardini al Mare nell’area ex Nuit con 200 posti auto. I parcheggi sono serviti da navetta. Inoltre è attiva l’area sosta camper nel piazzale della Rocca, sulla Statale Adriatica in centro, che può ospitare oltre 100 autoveicoli.

g.m.