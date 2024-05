I ‘Miracoli letterari’ di Renzo Zignani per sessanta scrittori

L’accogliente Villa Silvia-Carducci, storico salotto letterario della contessa Silvia Pasolini Zanelli e per 12 estati luogo di vacanza del poeta Carducci, ha ospitato l’atto di consegna degli attestati ai ben 60 scrittori selezionati e partecipanti alla terza edizione del concorso di scrittura creativa "Miracoli letterari", il cui incipit è "Chiudo gli occhi e vedo…", sfociato nella omonima antologia. A condurre la cerimonia, presenziata dal sindaco Lattuca e dal "padrone di casa" Franco Severi (che ha successivamente guidato una visita al prezioso Museo di strumenti musicali meccanici), Renzo Zignani, ultraottantenne di Borello, già "cumenda" di ritorno da una vita lavorativa a Milano, promotore, curatore ed editore della raccolta, per i "suoi" tipi "I libri della panchina". "Chiudo gli occhi" completa un trittico di pubblicazioni, che complessivamente raccoglie gli scritti di 120 autori, tra alcuni professionisti della penna e molti amanti della narrativa in prima persona, cesenati, ma non solo. Zignani, riconosciuto mecenate è promotore di iniziative culturali che richiamano intorno alla sua amabile persona amici ed estimatori, frequentatori del suo salotto letterario, esponenti dell’arte pittorica e tanti bambini attratti dai personaggi del parco di Pinocchio, da lui ricavato in un appezzamento di terreno retrostante la sua abitazione. "Con questa terza antologia do il commiato all’iniziativa editoriale", ha detto Zignani, ma sapendolo amico del burattino dal naso lungo, c’è chi pensa ad un’innocente bugia. Nel frattempo, lo stesso Zignani si dedica alla traduzione e pubblicazione in francese e inglese di una selezione dei migliori racconti delle antologie per una diffusione all’estero.

r.c.