’I musicisti per caso’, i corsi nella parrocchia di Santa Maria Goretti

La scuola di musica organizzata dell’associazione ’I musicisti per caso’ è attiva nella parrocchia di Santa Maria Goretti nel quartiere Madonnina. La scuola, patrocinata dal Comune di Cesenatico, propone una serie di corsi aperti a bambini, giovani e adulti. Gli strumenti insegnati sono pianoforte, chitarra, basso, batteria, violino, sassofono, clarinetto, canto moderno e canto lirico. La prima lezione è gratuita, per avvicinare più appassionati. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando al 338 5021678 oppure recandosi direttamente nella parrocchia di Madonnina, situata in via Aspromonte dove c’è il paro del quartiere. Con questa iniziativa anche chi non risiede in centro può usufruire di una proposta culturale.