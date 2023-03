I nodi della politica "Instabilità acuita dalla crisi dei partiti Dramma per i sindaci"

di Elide Giordani E’ stato testimone coinvolto di tre dei governi che Lucia Annunziata (che sarà nell’Aula Magna della Malatestiana martedì 14 alle 17) elenca tra i nove citati nel suo libro "L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico" oggetto dell’incontro del 14. Inevitabile per Enzo Lattuca dialogare (al di là della sua funzione di sindaco) con la giornalista e conduttrice invitata a Cesena dal giornalista Stefano Menenti. Lattuca, peraltro, oltreché un politico, eletto in parlamento nel 2013 ad appena 25 anni, è un appassionato studioso delle dinamiche delle crisi politiche di cui ha dissertato nella sua tesi di laurea. Sindaco, lei ha convissuto con gli "inquilini" della XVII legislatura, ossia Letta, Renzi e Gentiloni, qual era lo stato d’animo? "Appena arrivato in parlamento ho assistito ad una crisi ben più difficile, quella conseguente alla fine del governo Monti che incrociava le difficoltà dell’elezione del presidente della repubblica, che portò Napolitano al colle. Ci fu uno spiazzamento totale, soprattutto per i parlamentari più giovani quale ero io. La legislatura pareva non dovesse neppure partire. Non si capiva se si potesse fare il governo con i 5 Stelle, un governo di minoranza o altri. Insomma, l’apice dell’incertezza...