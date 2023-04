I nodi della raccolta dei rifiuti sul tavolo

Gli operatori economici della riviera e l’Amministrazione comunale, fanno delle prove di dialogo sul servizio di raccolta dei rifiuti, in vista di una stagione estiva dove c’è la necessità di migliorare molte cose e contestualmente pianificare quella tra due anni diventerà un servizio a tariffa puntuale. Ogni volta che si cambiano delle abitudini consolidate da anni, ci sono inevitabilmente dei disservizi iniziali, delle lamentele e delle polemiche. Accade in tutte le città, dalle grandi alle piccole. Tuttavia al mare è diverso e più complicato, perchè oltre a residenti e commercianti, occorre considerare gli alberghi, gli stabilimenti balneari, le attività stagionali e le migliaia di seconde case e appartamenti estivi, dove molte persone spesso sono ignare di cosa stanno facendo i Comuni e Hera sul territorio. Quindi le difficoltà sono previste, fanno parte del cambiamento stesso, tuttavia è innegabile che a Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare occorre voltare pagina.

Sul tema della Tari si è tenuto un confronto fra l’Amministrazione comunale e Confesercenti Cesenatico, al quale hanno partecipato il sindaco Matteo Gozzoli, l’assessore Jacopo Agostini, la presidente di Confesercenti Lorena Della Motta, l’albergatore Fabrizio Albertini, i balneari Redi Gazza e Riccardo Vincenzi, il direttore Confesercenti Ravenna-Cesena Graziano Gozi e la direttrice Barbara Pesaresi.

Al centro della riflessione il lavoro del Centro Studi Confesercenti che, dopo aver evidenziato alcuni dati regionali, ha messo a confronto percentuali di raccolta e tariffa di alcuni comuni. La Della Motta apre al dialogo ma sottolinea le criticità: "Gli sforzi economici compiuti dall’Amministrazione negli anni di pandemia sono stati notevoli. Lo scorso anno siamo partiti con la raccolta porta a porta in modo capillare, ma i disagi sono stati tanti. Abbiamo sollecitato il sindaco proponendo una maggiore capillarità di controllo sulla raccolta e su questo Gozzoli ci ha già confortati. È previsto presto un incontro con Hera sull’argomento, siamo una realtà turistica e il decoro e la pulizia sono al primo posto".

Il dato sulla raccolta differenziata a Cesenatico è ancora debole, solo il 48 per cento, e l’auspicio è fare sempre meglio ed avere qualche sconto in bolletta. Il passaggio in un futuro alla tariffazione puntuale un po’ spaventa i privati, anche perchè dai comuni che la applicano giungono notizie poco incoraggianti. "Il 2023 sarà un anno utile per mettere a punto il sistema di raccolta porta a porta partito lo scorso maggio, che è necessario per aumentare la percentuale di raccolta differenziata - interviene il sindaco Gozzoli -. Nel 2024 l’obiettivo è quello di transitare alla tariffazione puntuale e nei prossimi mesi inizieremo un percorso di condivisione per adeguare i regolamenti. Il confronto con le categorie economiche sarà un passaggio fondamentale che ci permetterà di costruire un percorso costruttivo".

Giacomo Mascellani