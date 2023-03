I nodi della tariffa puntuale Confcommercio si schiera dalla parte delle imprese

Puntuale di nome, ma non di fatto. La nuova tariffa dei rifiuti, entrata in vigore il 1 gennaio, solleva dubbi e perplessità. Per chiedere tariffe più basse e correttivi per le imprese è intervenuto il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani che, insieme al direttore Giorgio Piastra e ai funzionari Sara Montalti e Massimo Montanari, ha incontrato il sindaco Enzo Lattuca e gli assessori Francesca Lucchi e Camillo Acerbi. "Un confronto franco e ci auguriamo costruttivo. Confcommercio - mette in luce il presidente Patrignani - era già intervenuta con tempismo sulla nuova tariffa ed è stata accolta, ad esempio, la nostra richiesta di slittare a fine giugno l’entrata in vigore vera e propria della tariffa puntuale. Ma c’è un vizio di origine nella nuova Tari: il fatto che non è una vera tariffa puntuale, e l’Amministrazione stessa lo ha riconosciuto, dal momento che non si paga in base ai rifiuti prodotti che non vengono pesati. Inoltre per alcune categorie i 24 svuotamenti previsti sono insufficienti. Le imprese, come i cittadini, finiscono per pagare la Tari due volte".

La richiesta è semplice: sperimentare prima di procedere. "La nostra proposta - continua - è di prorogare a tutto il 2023 il periodo di sperimentazione, alla fine del quale procedere al monitoraggio dei dati con cui si potrà stabilire la tariffa più equa avviare il nuovo metodo".

La misura colpirebbe soprattutto negozi e attività. "La categoria dei pubblici esercizi sarebbe doppiamente penalizzata - osserva Patrignani -, già per via dell’applicazione degli attuali coefficienti di determinazione del tributo pagano una quota alta di parte fissa (che riguarda servizi generali e uguali per tutti, come lo spazzamento, i bidoni dati in uso e il passaggio dei camion) e se i 24 conferimenti annui previsti non basteranno, come è probabile, dovranno pagare di più per gli ulteriori svuotamenti. Abbiamo chiesto al Comune di rinegoziare il costo del servizio con Hera e l’Amministrazione ci ha risposto che sarà fatto in futuro se verrà constatata un minor produzione dei rifiuti. Per noi non è abbastanza".