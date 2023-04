I nodi dell’ex discarica di Rio Eremo nell’interpellanza di Cambiamo

L’ex discarica di Rio Eremo continua a far discutere. Sul tavolo del prossimo consiglio comunale, in programma oggi, torna infatti il nodo della bonifica del sito, chiuso da ben 34 anni, che nonostante annunci e progetti resta da sciogliere. Nello specifico, la questione sarà avanzata dalla lista civica Cambiamo con un’interpellanza del consigliere Luigi Di Placido. Al centro della discussione, i tempi e i costi dell’intervento, dopo le annunciate stime di 3 milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza del sito. "La potenziale criticità della discarica sul territorio circostante ma anche su quello urbanizzato dell’intera città - scrive Di Placido - è ormai un dato assodato sia per quanto concerne il rilascio di elementi inquinanti, come indicato dalle varie relazioni, ma ancor più qualora la discarica stessa fosse colpita da un evento idrogeologico eccezionale".

Un problema noto da decenni, come certifica anche l’indagine conoscitiva del 2008 redatta dalla società Enser srl di Faenza. "Nel documento - ricorda Di Placido - al paragrafo finale ’10 Soluzioni di Progetto’, venivano indicate le azioni suggerite per la messa in sicurezza della discarica".

L’obiettivo della mozione di Cambiamo è dunque chiaro: far luce e chiedere conto sul "dettaglio, in termini di costi e di tempi, dei singoli lavori svolti a seguito della relazione del 2008; le azioni di monitoraggio della discarica, a partire dalle ultime e poi a ritroso; quali siano le motivazioni che oggi portano ad individuare la necessità di svolgere ulteriori opere di messa in sicurezza del costo ipotizzato di oltre 3 milioni di euro; quali di esse siano individuate come indifferibili e quali come auspicabili; come ipotizza l’Amministrazione di finanziare il costo delle attività e se, tra le attività previste, sia considerata anche l’ipotesi di un evento eccezionale idrogeologico, solo per puro esempio, assimilabile a quello occorso sul versante idrografico del torrente Cesuola anni addietro".