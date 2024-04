"I nostri adolescenti alle prese con la rabbia"

Interessante conferenza, con tanta gente, nella chiesa di Gatteo Mare organizzata dalla parrocchia dell’Annunciazione di Villamarina e Gatteo Mare nell’ambito della "Festa della famiglia 2024". Relatore è stato il professore Manuel Mussoni sul tema "La rabbia negli adolescenti. Da dove ripartire per una buona relazione?". Mussoni originario di Rimini abita a Santarcangelo di Romagna e dopo 17 anni di insegnamento della religione cattolica negli istituti superiori della provincia di Rimini, attualmente è coordinatore presso la scuola paritaria Maestre Pie di Rimini. E’ stato consigliere nazionale dei giovani dell’Azione Cattolica e presidente della stessa a Rimini. La serata è stata aperta da don Mirco Bianchi parroco di Villamarina e Gatteo Mare. Ha detto poi il professore Manuel Mussoni: "Da anni vivo in mezzo agli adolescenti con passione e ho scritto un libro "Le ferite che non volevo". Da due anni giro l’Italia chiamato a presentarlo. Questa è un fase storica perchè tra giovani e adulti c’è una differenza impressionante. Ho trovato nel tema della rabbia un argomento in comune. Condividere una sofferenza unisce. Vorrei condividere con voi una delle motivazioni del libro che è arrivato nelle mani di una ultranovantenne. Dopo qualche tempo mi ha ridato indietro il libro ridotto in condizioni precarie perchè lo ha letto e riletto una ventina di volte. Era rimasta vedova ancora giovane con tre figli. Il più piccolo era entrato in un brutto giro e lei faceva fatica a seguirlo perchè per mantenere la famiglia lavorava 19 ore al giorno. Una mattina decide di non recarsi al lavoro e di andare a scuola per vedere se il figlio era andato a scuola. Non c’era. Ha chiesto aiuto a un’insegnante che le ha detto: "Se lei non è capace a fare la mamma, non può venire a disturbare noi insegnanti".

