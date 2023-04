"I nostri viaggi tra sciamani, moschee e leoni"

di Raffaella Candoli

Oggi pomeriggio alle 16, alla sala Auser si proietta il documentario ’Camerun: schegge d’Africa’ di Aldino Foschi e Pietro Taioli, che davanti ad un folto pubblico avevano in precedenza presentato un filmato da loro girato in Etiopia. Lo spirito di Pietro e Aldino è quello dei viaggiatori, non dei turisti: pianificati i dettagli e raggiunta la meta (in aereo), l’atteggiamento è quello di mettersi, con rispetto, alla pari della popolazione di quel Paese. Il che significa, con qualche accortezza, ma possibili rischi, dormire in ricoveri di fortuna, mangiare cibi locali, accettare bevande offerte in segno di ospitalità e affrontare le incognite degli incontri con gli animali; e da 35 anni, per altrettanti viaggi della durata tra i 20 e i 30 giorni, portare a casa ricordi, immagini, dimostrazioni di fratellanza, commozione, stupore davanti alla bellezza dei paesaggi. Entrambi sposati, con figli adulti, condividono una passione che li ha portati dall’Asia all’Africa, all’America Latina e li condurrà in altri Paesi del Sud del mondo, zaino in spalla che all’occorrenza diventa cuscino.

Aldino Foschi, ci racconta qualche aneddoto?

"Bombay 1989: dopo essere andati per alcune sere in un locale a bere tè, saputo che quello sarebbe stato l’ultimo giorno, titolari e clienti ci hanno preparato una torta di addio, tra la commozione generale. Ancora, nell’area archeologica di Angkor Wat, in Cambogia, ci avvicinano due ragazzini incuriositi e cominciamo a conversare. Dicono di essere orfani e che desidererebbero avere un padre che somigli a noi".

Altro?

"In Mali, dove tornavamo per la seconda volta per vedere la moschea di fango di Djenrè, all’arrivo del traghetto alcune persone del posto ci hanno riconosciuto, si sono buttate in acqua per prenderci in spalla perché non ci bagnassimo nello scendere".

Pietro Taioli, altri incontri significativi?

"Certamente quello con il leggendario ‘uomo delle iene’ incontrato ad Harar in Etiopia nel 2004. Un ranger, a bordo di un fuoristrada ci conduce da lui in una notte di luna piena. Lo sciamano compie una sorta di rito e poi pronuncia dei nomi, cui rispondono delle iene che una alla volta prendono a pochi centimetri dalla bocca dell’uomo, le frattaglie che lui porge loro. Terminato il rito, ognuna si è allontanata, mentre a noi il cuore batteva forte. In Punjab invece, facciamo amicizia con alcuni giovani monaci che ci fanno dormire, in terra, dentro la moschea del Tempio d’oro. Uno di loro era maestro di turbante".

Situazioni di pericolo ne avete mai corse?

"In Zambia, di notte siamo stati svegliati da un gran rumore di babbuini che sono tutt’altro che amichevoli e che avevano circondato la nostra tenda spingendo il muso sulla sottile tela che ci divideva. In Mali siamo stati accerchiati da cani randagi. In Venezuela, attraversando il corso d’acqua dell’Orinoco, si è palesata un’enorme anaconda e alcuni pirana sono balzati dentro la nostra imbarcazione. Beh, poi certo abbiamo visto leoni, zebù, scimpanzé, squali nel mare a Zanzibar. Nel parco del Ngorongoro, in Tanzania, mentre Aldino stava addentando un panino, un’aquila planando, col becco glielo ha tolto di mano. Ma l’abbiamo sempre scampata".

Rischi per la salute?

"Fortunatamente nulla di serio. Partiamo con medicinali, disinfettanti per l’acqua, lenzuolo e sacco a pelo. Non facciamo cose avventate, e ci immergiamo nelle atmosfere dei luoghi che ci accolgono".