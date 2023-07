I Notturnali della Malatestiana, la Biblioteca si illumina di luna per un'esperienza unica

I primi appuntamenti dei ’Notturnali’, la nuova iniziativa promossa dalla Dmc dei Percorsi del Savio, sono riservati a una delle perle del territorio: la Biblioteca Malatestiana. Il primo appuntamento è per domani sera dalle 21.30, quando la luce della luna inizierà ad esaltare le bellezze storico monumentali della nostra città. Avvolti dalla magica atmosfera delle sere d’estate, visitatori e turisti potranno riscoprire i luoghi suggestivi della Biblioteca Malatestiana. Ad impersonare Domenico Malatesta Novello, signore di Cesena, sarà una guida che accoglierà i visitatori per raccontare e far conoscere la Malatstiana. Attraverso un gioco teatrale, la guida impersonerà il signore di Cesena e condurrà la visita negli spazi della Biblioteca illuminati per l’occasione dalla luce calda e morbida delle candele. Il primo appuntamento è previsto per domani per due turni di visita, alle 21.30 e alle 22.30, poi ci saranno altre due visite programmate per mercoledì 26 luglio e mercoledì 9 agosto, distibuite sempre su due turni.

La Malatestiana è la prima biblioteca civica e unica rimasta intatta nella struttura, nell’arredo e nella dotazione librria, e per questo inserita dal 2005 nel resgistro Memoria del Mondo dell’UNesco La prenotazione è obbligatoria. È necessario contattare l’ufficio turistico Iat di Cesena: via mail [email protected] oppure telefonando allo 0547356327 (martedì-sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 9 alle 13).