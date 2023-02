I numeri dell’Avis in città La banda dei 4.522 donatori "Il territorio è autosufficiente"

di Luca Ravaglia

Crescono i donatori e aumenta il sangue raccolto. L’Avis di Cesena ha tutte le ragioni per sorridere, pur senza dimenticare che in questo settore ogni traguardo raggiunto diventa immediatamente il punto di inizio verso un nuovo obiettivo. Perché il sangue serve sempre, perché il sangue salva le vite e perché il sangue non si produce, si ottiene soltanto grazie al senso civico e di responsabilità di chi si mette a disposizione per offrire scorte preziosissime negli ospedali di tutto il territorio e non solo.

Si parlerà di questo oggi a partire dalle 14.30 quando nell’auditorium del seminario vescovile si svolgerà la 64esima assemblea generale di Avis, che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’anno 2022, chiuso in utile, prima di tutto grazie al milione e 339.000 euro frutto dei ricavi legati alla convenzione con l’Ausl in relazione donazioni effettuate. Ad anticipare il quadro sono stati il presidente Gualtiero Giunchi, il tesoriere Dario Silighini e la vice presidente vicaria Maurizia Boschetti: "Grazie ai nostri oltre 4.522 donatori, siamo riusciti a raccogliere complessivamente 16.155 sacche (413 in più rispetto al 2021), divise in 12.059 unità di sangue intero, 3.985 di plasma e 111 di piastrine. Non sono numeri astratti, ma corrispondono ad aiuti concreti e insostituibili: grazie a queste donazioni oltre 16.000 persone sono state curate. Non è scontato far passare questo messaggio, magari proprio a partire da chi è nostro socio e dona il suo sangue". Perché quando ci si stende sulla poltrona reclinabile, in un ambiente accogliente, porgendo il braccio nel corso di un prelievo totalmente indolore, magari a certe cose non si pensa. "La vera misura – raccontano i vertici dell’associazione - l’abbiamo avuta qualche tempo fa: c’era un’emergenza e serviva un donatore difficile da reperire. Ne abbiamo trovato uno dai nostri elenchi, lo abbiamo contattato e gli abbiamo chiesto di correre. Lo ha fatto, come aveva già fatto altre 50 volte prima. Appena finito il prelievo, la sacca è partita per il reparto di emergenza che la attendeva. Quella sacca ha salvato una vita. Quando il donatore se ne è reso conto, l’emozione è stata davvero forte".

Continuando sul fronte dei numeri, detto dei 4.522 donatori cesenati (che a livello comprensoriale arrivano a 8.285), anche in questo caso le cifre sono in crescita, visto che i nuovi ingressi sono stati complessivamente 1.008, (568 a Cesena). Di questi circa 150 sono giovani, che si sono avvicinati dopo i contatti avvenuti nel mondo della scuola. "A oggi il nostro territorio è autosufficiente dal punti di vista del sangue e nessuna delle sacche raccolte è stata sprecata, ma lo stesso non si può dire per quanto riguarda il plasma, in relazione al quale la copertura si attesta intorno all’85%. Il plasma è fondamentale, per la produzione di farmaci per la cura di gravi malattie e ustioni: chiediamo uno sforzo in più a tutti i nostri concittadini".