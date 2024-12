I nuovi musicanti di Brema per i più piccoli al teatro Turroni

Oggi alle 16 al Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone torna ‘Provini’, la rassegna ospite del pensata per i bambini a partire dai 4 anni di età. In programma ‘Le nuove avventure dei musicanti di Brema. Produzione del Teatro Due Mondi, sotto la regia di Alberto Grilli, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori, Musicanti ormai vecchi, si guadagnano da vivere cantando, in giro per ilmondo, buffe e divertenti canzoni e raccontando storie. L’incontro con una cicogna ferita cambia i loro programmi: un piccolo bambino, proveniente dall’Africa o dall’Asia, deve essere consegnato a Madame Europe, ma la signora e la sua casa non si trovano. Parte allora il viaggio alla ricerca di Via dell’Ospitalità, viaggio che è continuamente interrotto da situazioni comiche e canzoni e in cui il pubblico è protagonista del racconto.

Domenica 2 marzo, alle 16 il momento di ‘Fiabe per ridere’.