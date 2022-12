"I parroci pensino alle anime e non ai soldi"

di Cristina Gennari

Rincari dei prezzi, bollette alle stelle e conti - quasi - in rosso. Sono tempi difficili e faticosi anche per i parroci cesenati che si ritrovano a fare i conti con spese sempre più alte e chiese sempre più vuote. Ma soprattutto, con le offerte esigue di fedeli non sempre filantropici. Le parole del monsignore don Giordano Amati, parroco del Duomo cesenate, pubblicate ieri sulle pagine del Carlino, circa la scarsa generosità dei cesenati nelle questue domenicali, rimpinguate perlopiù da irrisorie monetine da dieci e venti centesimi, non sono passate inosservate e hanno suscitato le reazioni dei fedeli. C’è chi si schiera dalla parte del monsignore, condividendo le difficoltà sollevate. "Don Giordano ha ragione - spiega Cristina Mazzotti che ha fatto parte del comitato Centro Anch’io - alcune scelte sbagliate, tra cui la questione parcheggi e ztl, hanno svuotato il centro storico e anche il fulcro della religiosità cesenate, ovvero la Cattedrale. Son venuti meno matrimoni, funerali, messe di suffragio che rappresentavano i momenti di maggiori donazioni".

Non mancano tuttavia coloro che dissentono. "I parroci dovrebbero pensare alle anime dei cesenati e alle preghiere piuttosto che ai soldi - ammonisce il pensionato Aurelio Quercioli - bisogna essere più elastici e lamentarsi di meno. Per quanto riguarda i parcheggi, se uno vuole andare a messa ci va lo stesso anche senza le macchine che danneggiano la nostra bellissima città". L’altruismo della comunità sembra fuori discussione. "I cesenati sono generosi - gli fa eco Tonino Zoffoli - se possono aiutare il prossimo lo fanno, ovviamente in base alle disponibilità". Il caro bollette, d’altronde, pesa per tutti. "Nemmeno noi riusciamo a pagare le spese rincarate con la nostra pensione - rispondono alcune amiche mentre chiacchierano di fronte al Duomo - ci sarebbero tante persone da aiutare, ma è difficile contribuire in questo momento. Alle messe diamo quello che possiamo".

Repliche più critiche arrivano anche dai più giovani. "Le parrocchie propongono sempre meno attività e iniziative in grado di coinvolgere i cittadini - commenta Alice Leonardi, ex scout di 29 anni - invece che lamentarsi dovrebbero cercare di rendere più partecipi anche i giovani, che potrebbero permettersi offerte più cospicue. In questo periodo di crisi le persone selezionano dove spendere i propri soldi, utilizzati soprattutto per le occasioni di incontro. Ecco, le chiese dovrebbero tornare ad essere luoghi di ritrovo, anche per fare attività o chiacchiere e non solo per pregare, così ci sarebbero più occasioni per donare, non solo la messa della Domenica". Le difficoltà sembrano più serie, specie per la mancanza di fedeli. "Il problema è piuttosto la carenza di persone che vanno a messa, da cui conseguono meno offerte rispetto al passato - chiarisce Sofia Alessandri, giovane cesenate - pesa la crisi, ma è altrettanto vero che la gente sente lontana l’istituzione della Chiesa e dunque la possibilità che con i soldi possa fare davvero del bene".