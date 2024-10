I pensieri diventano opere d’arte. Vibre protagonista a Ecomondo

Un viaggio immersivo tra arte, scienza e tecnologia, dove i visitatori trasformano i propri pensieri e le proprie emozioni in opere d’arte. Vibre, azienda cesenate tra le poche in Italia specializzata in neurotecnologie, sarà presente con BrainArt, il primo e unico sistema al mondo in grado di trasformare i pensieri in opere d’arte, a Ecomondo 2024 per offrire un’esperienza unica. Ospitata nel suggestivo Mirror Cube all’interno dello stand di Garc Spa, BrainArt permetterà ai visitatori di esplorare i confini della propria mente e di trasformare i pensieri in arte visiva.

Il Mirror Cube, installazione ideata da Garc Spa, è una struttura specchiata all’esterno che attira subito l’attenzione. Una volta all’interno, i visitatori vengono accolti da un ambiente multisensoriale che stimola mente e sensi, in cui la tecnologia di BrainArt rileva le onde cerebrali e le converte in opere d’arte uniche. Ogni partecipante avrà l’opportunità di creare e osservare la propria opera mentre prende forma, in un viaggio immersivo che unisce innovazione e introspezione. Per rendere ancora più memorabile l’esperienza, ogni visitatore potrà ricevere una stampa fotografica della propria opera, creata in tempo reale grazie alla tecnologia di BrainArt.

"Con questo progetto, da sei anni portiamo in Italia e nel mondo una forma di intrattenimento e d’arte che parte direttamente dai pensieri e dalle emozioni della persona, attraversando quella misteriosa e affascinante macchina che è il cervello umano – spiega Raffaele Salvemini, CEO di Vibre – L’incontro tra neurotecnologie e creatività ci porta a creare esperienze coinvolgenti basate sulla scienza, e il Mirror Cube sarà un luogo speciale e magico".

Vibre e Garc Spa saranno preseti a Ecomondo dal 5 all’8 novembre per scoprire il Mirror Cube, un’esperienza esclusiva e coinvolgente che celebra il connubio tra scienza, arte e innovazione. L’ingresso alla fiera è gratuito, così come l’esperienza BrainArt all’interno del Mirror Cube.