I Percorsi del benessere, inaugurata la Guardia di Bagno

A guardia del benessere all’aria aperta, fra la natura. Continua il lavoro di Tre Terme, con l’associazione di guide escursionistiche ’Esploramontagne’ nella promozione del movimento lento e del benessere nella natura. Quest’anno si è giunti alla realizzazione del quarto dei Percorsi del Benessere, la serie di sentieri Trekking e Forest Bathing alla portata di tutti, che fanno da corona e da guardia al paese termale di Bagno di Romagna. La ’Guardia di Bagno’ è l’ultimo percorso realizzato quest’anno. Inaugurato dal sindaco Enrico Spighi, venerdì 12 settembre, a differenza dei precedenti, oltre al suo caratteristico aspetto naturalistico e a vari bellissimi scorsi paesaggistici, visibili anche dalla Big Bench, presenta, questa volta, anche una fortissima componente storica. Infatti, in vetta al colle del Palagio, meta di arrivo del percorso, sono tuttora visibili i resti del basamento di una Torre, la ’Guardia di Bagno’, appunto, documentata nella Descriptio Romandiole (Descrizione della Romagna, un censimento fatto compilare nel 1371 dal Cardinale Anglic de Grimoard), fratello di Papa Urbano V, per rilevare i ’focularia’ o nuclei familiari presenti in Romagna, di cui era Legato papale, in quanto soggetti a tassazione. Questa torre che, a quanto risulta dal censimento, ospitava due focolari, era di vedetta al sottostante Castrum Balnei (Castello di Bagno), retto dal Conte Guido. Tutti ’I Percorsi del Benessere’ sono perfettamente segnalati. Possono essere percorsi tramite una guida, oppure, da oggi, in autonomia e totale sicurezza grazie alla nuova App disponibile sugli store Ios e Android, digitando nella ricerca I Percorsi del Benessere.

gi. mo.