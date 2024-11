I pescatori in udienza da Papa Francesco

I pescatori di Cesenatico parteciperanno all’incontro con Papa Francesco che si terrà sabato 23 novembre. L’appuntamento si svolgerà nell’ambito della giornata mondiale della pesca ed il pontefice ha concesso una speciale udienza privata, accogliendo e incontrando presso l’Aula Paolo VI, i pescatori e le loro famiglie, i rappresentanti delle cooperative della pesca e dell’acquacoltura e le associazioni di settore. I marinai di Cesenatico incontreranno il Santo Padre assieme ai colleghi delle marinerie di Bellaria, Rimini, Cattolica, Cervia, Marina di Ravenna, Porto Garibaldi, Goro e Gorino. L’evento è stato annunciato dai rappresentanti dell’Alleanza delle Cooperative della pesca dell’Emilia-Romagna, che sono Patrizia Masetti di Agci Agrital, Vadis Paesanti di Confcooperative FedAgri Pesca Emilia-Romagna e Massimo Bellavista Legacoop Agroalimentare Emilia-Romagna, i quali intervengono così: "Papa Francesco ha risposto positivamente alla richiesta dell’Apostolato del Mare, promotore dell’iniziativa, e con gioia parteciperemo a questo importante incontro, felici di stringerci attorno al pontefice, per ascoltare il suo messaggio di incoraggiamento".

Il lavoro dei pescatori, fra i più antichi mestieri dell’umanità, è profondamente cambiato e negli ultimi tempi la categoria è minacciata dai grandi gruppi. La chiesa, come evidenziato dall’Apostolato del Mare, partecipa alle gioie e alle speranze, ma anche alle tristezze di un’umanità chiamata, in questo momento storico, a riscoprire la fraternità come dimensione sociale e politica, la cultura dell’incontro come alternativa alla globalizzazione dell’indifferenza. "I cristiani – è scritto in una nota –, non possono perciò voltarsi dall’altra parte, quando interi ecosistemi sono minacciati da modalità di lavoro che li devastano e impoveriscono, fino alla fame di popolazioni già provate da diseguaglianze e conflitti. Ugualmente, i legislatori possono smarcarsi dai grandi interessi di pochi, per intervenire a favore delle piccole comunità, imprese familiari e organizzazioni di pescatori".

In un comunicato Papa Francesco interviene così: "Prego perché quanti sono economicamente potenti escano dall’isolamento, rifiutino la falsa sicurezza del denaro e si aprano per condividere i beni che hanno una destinazione universale, perché tutti derivano dal Creato". Dal canto suo Aci Pesca Emilia-Romagna sottolinea che i pescatori hanno una vocazione a custodire il mare. L’udienza privata sarà l’occasione per mettere in luce i grandi problemi, il cambiamento climatico, la riduzione delle flotte, l’invecchiamento dei pescatori, le criticità legate al ricambio generazionale e la sostenibilità.

Giacomo Mascellani