Alessandro Caporaletti
Cesena
CronacaI pescatori tornano in mare dopo 45 giorni di fermo
13 set 2025
REDAZIONE CESENA
I pescatori tornano in mare dopo 45 giorni di fermo

Dopo un mese e mezzo di stop da lunedì riprende la pesca a strascico. Durante questo periodo le forniture sono arrivate dalle piccole barche.

Lunedì i pescatori tornano in mare

Lunedì i pescatori tornano in mare

Lunedì i pescherecci torneranno in mare. Dopo un mese e mezzo, scadono infatti i 45 giorni consecutivi di fermo obbligatorio delle imbarcazioni che effettuano la pesca a strascico, come disposto dal ministero dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare. Il fermo pesca obbligatorio quest’anno si è discostato molto da quello dello scorso anno, a cominciare dal periodo, che nei compartimenti marittimi da Trieste ad Ancona, quindi Alto e Medio Adriatico, dove rientra anche il porto di Cesenatico, è stato da fine luglio a oggi; mentre da San Benedetto del Tronto a Bari, il fermo pesca è iniziato a Ferragosto e si protrarrà sino ad ottobre, e per i mari Ionio, Tirreno e Ligure, scatterà invece dal 1° al 30 ottobre. Anche per il 2025 il nuovo decreto cancella il cosiddetto "fermo aggiuntivo", che in passato consisteva in ulteriori 30 giorni nel corso dell’anno, a cui ogni imbarcazione a scelta dell’armatore doveva sottoporsi, in aggiunta al periodo di fermo pesca classico. Confermato il divieto, già in vigore dal 1° luglio e fino al 31 ottobre, di pesca entro le 6 miglia dalla costa. Ricordiamo che per giornata di pesca si considera un periodo continuato di 24 ore, all’interno delle quali si può pescare al massimo 18 ore per 5 giorni alla settimana. In Adriatico la pesca potrà essere effettuata per un massimo di 3 giornate su base settimanale, oppure per 72 ore settimanali anche spalmate in 5 giornate. È stato mantenuto il plafond di giornate complessive per ogni areale di pesca, suddiviso ulteriormente in base alla lunghezza delle imbarcazioni. Per lo strascico le imbarcazioni piccole sotto i 12 metri hanno 2.880 giornate, dai 12 ai 24 metri 64.737 giornate, oltre i 24 metri 5.672 giornate. Qualora si voglia pescare il sabato e la domenica in uno o più compartimenti marittimi è richiesta la sottoscrizione di accordi nazionali fra le organizzazioni cooperative, datoriali, sindacali maggiormente rappresentative. Non rientrano specificamente nel decreto ministeriale del fermo i pescherecci che effettuano la pesca pelagica a coppia, le cosiddette "volanti", per la cattura del pesce azzurro e pelagico (alici, sarde, cefali, palamiti, sgombri, suri, orate e lecce), che sono tenuti a osservare due mesi distinti di fermo pesca, il mese di agosto e quello di ottobre di ogni anno. Per quanto riguarda la pesca "a volante", infatti il fermo obbligatorio si è già tenuto in agosto e il mese prossimo, in ottobre, si terrà la seconda parte. Durante questo mese e mezzo di fermo pesca, la fornitura di pesce fresco per pescherie, ristoranti e supermercati, è stata garantita dalle imbarcazioni di piccole dimensioni che utilizzano nasse e reti fisse, e dai porti del centro sud Aderiatico, della Sicilia e del Tirreno.

Giacomo Mascellani

