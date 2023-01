I pezzi di ricambio venivano da auto rubate

di Annamaria Senni

Ricambi di auto di lusso rubati e rivenduti sul mercato. E che auto: si tratta di Jaguar, Range Rover, Audi e altre vetture rubate in tutta Italia, dal Piemonte alla Calabria, che venivano smembrate e ’cannibalizzate’ per poi essere vendute in un punto vendita a Cesena. Gli investigatori della polizia stradale di Forlì-Cesena hanno denunciato per ricettazionea un 23enne originario del ravennate, che avrebbe immesso sul mercato le parti e gli accessori dei veicoli di provenienza illecita.

Si tratta di componenti meccanici che normalmente hanno prezzi elevatissimi e che avrebbero potuto fruttare al malvivente oltre 200 mila euro. Per il 23enne è scattata anche la misura cautelare del divieto per 6 mesi di esercitare l’attività di commercio di parti e accessori di veicoli, disposta dal giudice del tribunale di Forlì. La polizia di stato di Forlì ha posto fine all’ampio smercio illecito di componenti meccanici delle autovetture rubate, smembrate e ’cannibalizzate’ per rivenderne i singoli pezzi come ricambi. Gli investigatori della stradale avevano capito che qualcosa, nel punto vendita di Cesena non quadrava.

L’uomo sosteneva di acquistare le parti di auto da demolitori della zona e di rimetterli in vendita, anche tramite internet. Ma molti dei pezzi che comparivano online mancavano all’appello. Il 23enne li aveva nascosti in un locale del suo capannone chiuso a chiave, dove i poliziotti hanno trovato stoccati decine e decine di motori, cambi, portiere, parafango, fanaleria di tantissimi modelli di auto.

Moltissimi pezzi avevano numeri identificativi e matricole abrase o contraffatte e il lavoro dei poliziotti è stato arduo. Spulciando tra le banche dati, acquisendo informazioni e note tecniche dalle case costruttrici, sono riusciti a individuare 180 componenti appartenenti a Jaguar, Range Rover, Audi, Alfa Romeo ed altre auto di alta gamma rubate in tutta Italia. La merce di provenienza delittuosa è stata sequetrata in vista della restituzione ai proprietari. L’attività fa parte della più ampia rete di controlli che la polizia stradale esegue sulle attività del settore dell’automotive: nel 2022 sono stati eseguiti più di 50 controlli su gommisti, carrozzieri, officine, autosaloni e agenzie di pratiche auto.