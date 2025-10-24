I piccanti amarcord di un playboy in pensione

Amarcord croccanti. Aforismi graffianti. Teoremi bizzarri. Confessioni a scoppio ritardato. Rimpianti colossali. Abominevoli siparietti in salsa matrimoniale. Spietate analisi sul mondo dell’eros (e del turismo) romagnolo del terzo millennio. Ma non solo. C’è di tutto e di più dentro ’Gatteo a Mare, prima spiaggia a sinistra…’ del giornalista/scrittore Flavio Bertozzi e pubblicato da La Cesenate edizioni.

Dopo aver già descritto la sua amata Romagna da diverse angolature, questa volta Bertozzi ha voluto raccontare le gesta di Eros Gridelli, playboy in pensione di Gatteo a Mare che con sessanta primavere sulle spalle può permettersi il lusso di dire tutto quello che vuole. Tutto quello che gli passa per la testa. Senza chiedere il permesso a nessuno. Senza preoccuparsi troppo degli effetti che potrebbero avere le sue confessioni ad alto tasso di testosterone, le sue rivelazioni piene di controindicazioni. Sincero, verace, ruspante, simpatico. Un po’ santo, un po’ poeta, un po’ filosofo di strada, un po’ clown, un po’ showman, un po’ psicologo, un po’ imbonitore.

"Il protagonista di questo racconto bisognerebbe affidarlo immediatamente alla tutela del WWF - spiega divertito l’autore - Imbalsamarlo, per poi metterlo sotto una teca di vetro in vista dell’apertura di un museo degli usi e costumi della Vecchia Romagna. Magari assieme a qualche altro vecchio ed ormai bolso stakanovista del sesso che si è fatto onore in quell’infernale catena di montaggio che era la Riviera Adriatica degli anni d’oro. Una Riviera Adriatica che, purtroppo, non tornerà mai più".

’Gatteo a Mare, prima spiaggia a sinistra…’ è già in vendita al prezzo speciale di 10 euro presso la Libreria Mondadori di Cesena e presso le edicole di: Cesena 1 (via Spazzoli 135), Cesena 2 (v.le Oberdan 393), Sant’Egidio (via Chiesa di Sant’Egidio), Borgo Paglia (via Romea), Cesenatico (v.le Trento), Sala (via Campone Sala), Villamarina (Bar-Edicola Christian v.le Litorale Marina), Cervia (Cartolibreria Minguzzi V.le Roma), Gatteo a Mare (Cartolibreria La Matita, Via Gramsci), Gatteo (via Garibaldi), Gambettola (via Mazzini), Savignano sul Rubicone (via della Repubblica, zona cimitero), Forlì (C.so della Repubblica 29, zona Banca d’Italia) e Bellaria (Bar-Edicola stazione). Per info e spedizioni a domicilio scrivere a editorecostantini@gmail.com Parte degli incassi di questo libro verrà infatti devoluta al Centro Ricreativo Culturale Giulio Cesare di Gatteo a Mare.