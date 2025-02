I piccoli ambasciatori della mobilità sostenibile

Cesenatico ha i suoi ambasciatori della mobilità sostenibile. La città dove residenti e turisti sono sensibili al benessere del corpo ma anche dell’ambiente, attraverso l’uso della bicicletta, dei mezzi pubblici e delle camminate, al posto delle automobili che inquinano, punta molto sui giovani e i giovanissimi. Una pergamena è il premio simbolico che vuol essere il riconoscimento tangibile di un impegno e anche la pietra su cui costruire un po’ di futuro. E questa pergamena la consegnano ufficialmente il sindaco Matteo Gozzoli e la vicesindaca Lorena Fantozzi, i quali puntano molto su questo progetto, per far crescere meglio i piccoli.

Gozzoli e la Fantozzi sabato scorso hanno premiato i bambini delle scuole elementari di Sala e di Villamarina, che si recano ogni mattina a scuola utilizzando il servizio del Piedibus. È una buona abitudine, un’azione utile per tutta la collettività e anche un esempio per i compagni. I piccoli alunni sono considerati a tutti gli effetti degli ambasciatori, sono stati premiati per quello che fanno e anche spronati a coinvolgere sempre più amici in questa iniziativa.

Il senso del riconoscimento del resto è proprio quello di provare a rendere Cesenatico e anche le scuole, sempre più all’insegna della mobilità sostenibile, attraverso le nuove generazioni che racchiudono presente e futuro della città. Il Piedibus è un servizio prezioso, reso possibile anche dai genitori volontari che ogni mattina accompagnano i figli nel tragitto casa-scuola, creando un momento prezioso di ulteriore coesione sociale oltre alla scuola.

La premiazione si è svolta nella sala consiliare del Comune di Cesenatico con l’iniziativa che è giunta alla sua quinta edizione. Sono 34 i bambini che hanno ricevuto questo riconoscimento e insieme a loro e ai genitori era presente la docente Patrizia Gregori, vicaria del secondo circolo didattico. Le pergamene, personalizzate con i nomi di ogni alunno, sono state firmate dal sindaco, che ha scritto "Ambasciatore della mobilità sostenibile, le piccole buone abitudini cambiano il mondo. Grazie per il tuo impegno".

"La cultura della mobilità sostenibile passa proprio da queste buone pratiche – hanno detto Gozzoli e la Fantozzi –, che continuano giorno dopo giorno grazie alla scelta di bambine e bambini che ogni giorno vanno a scuola a piedi. Un plauso ai volontari che mettono a disposizione tempo ed energie per mandare avanti il Piedibus e ad Antonio Castagnoli che da anni si prodiga per organizzare questo bel momento insieme. La pergamena è il giusto riconoscimento per questa attività, un premio per gli scolari e anche per le famiglie che portano avanti questa scelta di responsabilità e di etica".

Giacomo Mascellani