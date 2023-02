I piccoli calciatori si ’attaccano’ all’album delle figurine

Un album di figurine con i piccoli calciatori di Gambettola. Entusiasti bambini e famiglie. L’ha realizzato la società Asd Junior calcio Gambettola che dal 2015 si occupa del settore giovanile e gestisce l’impianto sportivo comunale di via Curiel con i tre campi da calcio. Il progetto dell’album è di Matteo Rinaldi, uno degli allenatori, con la collaborazione di Antonio Scopece mister, e Alfredo D’ambrosio genitore. Hanno fotografato uno per uno tutti i 140 bambini, dai più piccoli della categoria "Primi calci" di 6 anni e poi: Pulcini, Esordienti, Esordienti misti e infine i Giovanissimi di 15 anni, della prima squadra che milita nel campionato di terza categoria ForlìCesena. Dal lato economico c’è da dire che il progetto dell’album è stato possibile grazie ad alcuni sponsor che in gran parte hanno coperto la spesa, e altri contributi dai genitori. La stampa dell’album e delle figurine è stata affidata ad una società specializzata in tale genere di produzioni editoriali, la stessa ne curerà la diffusione e le ristampe. Per dare il via all’iniziativa la Junior calcio Gambettola ha regalato a tutti i suoi piccoli calciatori l’album e alcune bustine di figurine, ed alla edicola Canducci di Corso Mazzini ha affidato la vendita al pubblico. Da parte dei bambini ed anche delle loro famiglie c’è stato subito molto interesse e in pochi giorni è andata esaurita la prima fornitura di album.

"Bravissimo questo allenatore che ha fatto un bel regalo ai suoi ragazzi – ha scritto Sergio Diotti, il cantastorie – le figurine sono un gioco che tiene insieme tutti grandi e piccoli". "E’ una iniziativa molto bella, fatta in autonomia dalla Junior Calcio, nata dal bellissimo clima di collaborazione tra società, staff, allenatori e famiglie – spiega Maurizio Pracucci, assessore allo sport - complimenti allo staff della Junior Calcio, al presidente Ivan Venturi, perché nonostante le diverse difficoltà del periodo, si sono tirati su le maniche e stanno lavorando insieme alle famiglie per valorizzare l’attività sportiva. Sono sempre stato appassionato di album di figurine dei calciatori, non vedo l’ora - conclude l’assessore - di iniziare anche questa raccolta". "Abbiamo uno staff che si impegna ogni giorno per seguire i bambini e i ragazzi che frequentano l’impianto – aggiungono i dirigenti Claudio Maestri e Ivan Venturi - lo sviluppo del settore giovanile è sempre stato la priorità per il nostro club, abbiamo migliorato le infrastrutture e dalla dirigenza, alla segreteria, ai custodi, agli allenatori, cerchiamo tutti, ogni giorno, di migliorarci".

Vincenzo D’Altri