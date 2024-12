I piccoli tifosi oggi sugli spalti

Partita speciale per le bambine e i bambini della scuola ‘Fondazione Sacro Cuore’, già protagonisti dell’iniziativa ‘Scuola di Tifo’. Oggi saranno sugli spalti del Manuzzi per sostenere i bianconeri. Scuola di Tifo è un programma sviluppato all’interno del progetto Scuola Bianconera, promosso dal Cesena con il Comune e con il sostegno di E.Co. Energia Corrente e Bcc Romagnolo, e pensato per promuovere un tifo effettuato sempre nel rispetto dei valori propri dello sport, del fair play e degli avversari tra gli studenti delle scuole elementari e medie. Nel corso della partita, i giovani studenti alzeranno tre striscioni da loro realizzati. Dalle 13.30, alla Clubhouse bianconera, tutti i possessori di un tagliando nel settore Distinti potranno visionare gli oltre cinquanta disegni realizzati dalle bambine ed i bambini sul tema del tifo positivo.