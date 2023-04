"I poliziotti sequestrarono Narducci, condannateli"

Dopo 13 anni non c’è ancora una verità giudiziaria nella vicenda che contrappone Filippo Narducci a tre poliziotti del commissariato di Cesena che lo fermarono per un controllo la notte fra il 9 e il 10 aprile 2010. Ieri davanti ai giudici della terza sezione penale della corte d’appello di Bologna c’è stata la seconda udienza del processo che vede come imputati Marco Pieri, Christian Foschi e Giancarlo Tizi, i tre poliziotti che devono rispondere di gravi reati, dal sequestro di persona al falso ideologico. Da un banale controllo di polizia nacque un alterco, Narducci fu steso a terra, ammanettato e portato in commissariato dove fu trattenuto fino al mattino senza che la procura della Repubblica fosse informata. Ci fu uno scambio di denunce per lesioni, ma tutto finì in una bolla di sapone. Però nacque anche un processo per reati più gravi a carico dei tre poliziotti che in primo grado furono assolti in tribunale a Forlì. Ma la procura generale presso la corte d’appello impugnò la sentenza e nella prima udienza del processo di secondo grado il sostituto procuratore generale Antonietta Di Taranto ha chiesto la condanna a cinque anni e sei mesi di reclusione per ciascuno dei tre poliziotti.

Ieri la seconda udienza è stata dedicata interamente all’arringa dell’avvocato Fabio Anselmo che difende Narducci e i suoi famigliari insieme ai colleghi Alessandra Pisa e Umberto Calzolari. L’avvocato Anselmo ha riannodato i fili dei vari processi punzecchiando più volte Gianni Tonelli, il poliziotto sindacalista (presente in aula) che ha fatto un mandato al parlamento con la Lega, poi ha commentato il video delle telecamere di sorveglianza dell’area di servizio in cui avvenne la vicenda. L’avvocato Anselmo concluderà la sua arringa il 5 maggio, poi sarà la volta degli altri difensori di parte civile, quindi i difensori degli imputati Marco Martines, Riccardo Luzi e Federica Casale.

Paolo Morelli