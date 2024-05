I pomodorini vanno di traverso. I piccoli alunni accusano malori

Ha fatto un giro rapido la notizia degli effetti negativi dei pomodorini ciliegino ammanniti giovedì anche nelle scuole cesenati attraverso il progetto del ministero "Frutta e verdura nelle scuole". Trenta bimbi delle elementari di Montiano, Calisese e Savignano, altrettanti a Forlì e, secondo quanto emerso da analoghe denunce, anche a Ravenna, a Modena, a Udine e nelle Marche, hanno accusato mal di pancia e vomito poco dopo la merenda di metà mattina a base di pomodorino. Fulminea la denuncia delle scuole e l’immediata ordinanza dell’Ausl Romagna: sospendete la distribuzione e il consumo di quel prodotto. Un invito perentorio e necessario considerato che il medesimo prodotto dovrebbe essere distribuito anche nei prossimi giorni.

Cos’ha provocato il malessere dei piccoli, e anche di alcune insegnanti che hanno mangiato il ciliegino? "Sospetta MTA, ossia malattia trasmissibile attraverso un prodotto alimentare" l’ha definita Roberto Bandini, direttore dell’unità operativa Igiene degli alimenti e della nutrizione Forli-Cesena nell’ambito dell’Ausl Romagna. Il pensiero corre subito ai residui chimici ma i sintomi sono più facilmente ascrivibili ad una reazione di tipo alimentare (un batterio?), tanto più che la frutta e la verdura distribuita a scuola è severamente controllata sia dalle aziende produttrici che da quelle che tengono le fila della distribuzione, che vi accedono attraverso un bando del Ministero. Per quanto riguarda il Cesenate alcuni piccoli sono stati accompagnati al pronto soccorso del Bufalini in via precauzionale. E’ probabile che anche altri bambini, magari con sintomi lievi, abbiamo accusato malessere dopo la medesima assunzione. Ma non tutte le scuole sono inserite nel progetto, che prende le mosse dall’Unione Europea ed è attuato in Italia dal Ministero delle Politiche Agricole e mira ad incentivare il consumo di frutta e verdura partendo proprio dalle scuole. Frutta e verdura vengono distribuite gratuitamente per una alimentazione sana ed equilibrata. L’edizione 2024 è partita il 7 maggio e si è già bloccata, almeno in parte. Ma per capire cosa abbia provocato il malessere di chi ha mangiato i pomodorini, il cui sapore dolce è invitante e gradevole anche al palato dei bambini, occorreranno analisi approfondite di cui non si saprà se non nei prossimi giorni. Intanto sono state sospese le forniture di verdura alle scuole che, per il progetto in Emilia Romagna e Marche, viene operato dalla Op Kiwi Sole con stabilimenti a Bologna e Ferrara.