I Popolari fissano i paletti: "Sostegno al sindaco Lattuca, ma rispetto per i nostri valori"

"Passeremo da un patto a un’alleanza, il riferimento al sostenimento della candidatura di Enzo Lattuca a sindaco sarà esplicitato anche nel simbolo elettorale e non poniamo veti nell’ambito della coalizione. Ma abbiamo già messo le cose in chiaro: non vogliamo condividere il nostro percorso con schieramenti che nulla hanno a che vedere col nostro modo di intendere la politica". I Popolari per Cesena ieri mattina all’interno dei locali di Well Done hanno presentato il loro programma in vista delle elezioni amministrative del 2024 e lo hanno fatto senza peli sulla lingua in relazione allo scenario che potrebbe delinearsi nei prossimi mesi. Con esplicito riferimento al Movimento 5 Stelle e a una sua eventuale confluenza all’interno dell’attuale maggioranza. "Non basta vincere le elezioni – è stata l’analisi di Gilberto Zoffoli – serve anche assemblare una maggioranza in grado di amministrare il territorio partendo da basi comuni. Ciò che ha fatto il Movimento 5 stelle in questi anni non ci è piaciuto e dunque ribadiamo di non voler mettere veti, ma abbiamo già avuto incontri per mettere qualche paletto, imprescindibile per i valori e le idee che dovranno caratterizzare la guida della città. Se le condizioni poste non verranno rispettate, valuteremo il da farsi, ma riteniamo questo scenario quanto meno improbabile".

Già ora in ogni caso lo schieramento politico cesenate fa parte di una maggioranza decisamente eterogenea, che spazia dal fronte cattolico che i Popolari rappresentano alle ali più a sinistra espressione di Articolo Uno, senza dimenticare l’anima repubblicana. "Gli esponenti di Articolo Uno ora sono confluiti nel Pd – prosegue Zoffoli – e in ogni caso è stato il giudizio positivo dell’esperienza che si avvia a conclusione a spingerci a rilanciare. Siamo stati soddisfatti del lavoro svolto dalla giunta, pur in un periodo estremamente complesso, caratterizzato dalla pandemia, dalla crisi energetica e dall’alluvione. Enzo Lattuca si è dimostrato in grado di fare da collante alla maggioranza, garantendo fiducia e ascolto verso le proposte di tutti, ricavandone sintesi più che valide". La rappresentanza dei Popolari in giunta è garantita da Carmelina Labruzzo, assessora alla servizi alla persona e che rappresenterà il principale riferimento del partito in vista delle prossime elezioni: "L’obiettivo – ha rilanciato – è quello di rendere Cesena una città sempre più improntata alla condivisione tra persone, anche radicalmente diverse tra loro, ma che auspichiamo possano trovare crescenti luoghi e momenti comuni. I servizi sono buoni e su questa base bisogna ripartire, con una serie di proposte che annunceremo progressivamente nel corso delle settimane".

Sono già stati fissati tre appuntamenti, dei forum per discutere di convivenza, sviluppo umano, salvaguardia dell’ecosistema, etica, e nuovi modelli di benessere per uno sviluppo sostenibile. Si partirà il 28 novembre alle 20.45 alla sede di Confartigianato in via Ilaria Alpi con Matteo Mascia, della Fondazione Lanza, che parlerà di ‘Ambiente e progresso: quale sviluppo umano per la salvaguardia dell’ecosistema?’. "Già importanti risultati sono stati raggiunti – ha chiuso Labruzzo – dall’agenzia per la famiglia all’emporio solidale il cui cantiere sta per partire. Siamo riusciti a mettere le persone al centro dei progetti. E continueremo a farlo".