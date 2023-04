I Popolari premono sulla giunta "Due parcheggi per il centro: Sacro Cuore e viale Mazzoni"

Dopo la resa del Pri sul tema per l’edera non negoziabile nel 2019 del parcheggio a sostegno del centro storico ("In questa legislatura non è stato possibile farlo per la pandemia, ma nella prossima dedicheremo molto impegno al tema della mobilità", ha dichiarato l’assessore Luca Ferrini) da dentro la giunta ecco levarsi la voce dei Popolari per Cesena che chiedono di realizzare nuove aree di sosta a servizio del cuore della città, finora lettera morta.

"Sosteniamo la proposta del sindaco di realizzare un’area di sosta a ridosso del centro storico – affermano i Popolari per Cesena fondati nel 2017 da Gilberto Zoffoli – nell’arco di questa legislatura (che si concluderà nel 2024, ndr) e stimoliamo la Fondazione Sacro Cuore a collaborare con l’ente pubblico locale nell’ambito del bene comune e dell’interesse pubblico".

Un appello, dunque, ai privati, ad accordarsi con il Comune, accettando la proposta economica. I Popolari alludono alla lunga, finora senza esito trattativa in corso tra amministrazione comunale e Fondazione scolastica Sacro Cuore per l’acquisizione di un parcheggio pubblico nell’area di proprietà privata nei pressi del teatro Bonci e dei Giardini pubblici. Trattativa avviata già dalla precedente giunta Lucchi (2014-2019)

"Il tema dei parcheggi – rilanciano i Popolari chiedendo di più – non è appanaggio quasi esclusivo del partito repubblicano, come si sente dire. Già nel 2020 noi abbiamo chiesto di aumentare la disponibilità di parcheggi a ridosso delle mura per aumentare la facilità di accesso al centro. In particolare chiediamo di riprendere lo studio di fattibilità, già eseguito anni fa, per un parcheggio interrato sotto viale Mazzoni e di pensare ad un parcheggio più capiente in zona Osservanza. Chiediamo anche sconti sul costo della sosta in centro e di aumentare le aree di parcheggio a disco orario di una o due ore non a pagamento, sulla falsariga di quello dell’ipercoop o dell’ospedale. Quanto alla gestione della ztl, va utilizzata per agevolare gli accessi in accordo con residenti a associazioni di categoria".

Un intervento, quello dei Popolari per Cesena sulla necessità di nuovi parcheggi a servizio del centro, destinato a riaccendere le discussioni. Anche dentro la giunta.

Andrea Alessandrini