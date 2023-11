I Popolari sposano Lattuca: "Dal patto all’alleanza"

I Popolari per Cesena, formazione politica di ispirazione cattolica di cui è presidente il fondatore Gilberto Zoffoli, 62 anni, strinsero nel 2019 un patto elettorale con il candidato Enzo Lattuca che, eletto sindaco, li premiò concedendo l’assessore anche senza il seggio consiliare, come al Pri e ad Articolo 1.

Presidente Zoffoli nel 2019 la vostra lista non esprimeva l’adesione all’alleanza con il centrosinistra. Darete l’appoggio esterno anche nel 2024?

"Non avrebbe più senso dopo cinque anni di lavoro insieme. Abbiamo dato il nostro contributo alla coalizione, la nostra assessora alle politiche sociali e al welfare ha lavorato molto bene e si tratta di proseguire l’opera. Ora siamo ben convinti che questa alleanza possa continuare a lavorare per il bene di Cesena e ne faremo parte interamente".

Tutto è filato liscio all’interno o ci sono state delle criticità?

"È stata una legislatura eccezionale con le emergenze del covid e della pandemia ed è stato più complesso del normale attuare l’azione amministrativa. Per quanto riguarda la coesione interna una criticità per una certa parte della legislatura è stata la difficoltà dei partiti minori a far ascoltare ed accogliere la propria voce e le proprie istanze da parte di quelle con maggior peso elettorale, ma nella seconda parte abbiamo registrato un miglioramento".

Nel 2019 voi Popolari poneste i servizi da incrementare a beneficio della famiglia come pregiudiziale per il patto. In che misura ciò è avvenuto?

"L’Agenzia per la famiglia, che ha preso corpo, l’emporio solidale in cantiere, l’impegno su molti versanti della vicinanza ai nuclei in difficoltà sono fatti concreti realizzati dalla giunta".

Chiederete al sindaco di riconfermare l’assessora Carmelina Labruzzo?

"Esiste un galateo e spetta al sindaco eletto scegliere la squadra. Carmelina Labruzzo è un punto di forza di questa giunta ed ha proficuamente lavorato con noi Popolari che l’abbiamo espressa. A parer nostro merita di proseguire l’opera".

Senza seggio consiliare verrete ancora ricompensati?

"Nel 2024 lo conquisteremo".

Presenterete alle comunali una lista autonoma o vi alleerete con forze centriste?

"Andremo, stando ad oggi, con una lista autonoma. Il partito con cui abbiamo maggiori affinità è Italia Viva e con loro il dialogo è aperto".

Lei si candiderà?

"Sono il presidente, darò il mio contributo".