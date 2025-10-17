I poveri accanto a noi. Incontro e letture con Piazza Grande

"Dibattiti sull’Invisibile – Voci, riflessioni e sguardi sulla marginalità" è il titolo dell’evento in programma oggi al Cinema Eliseo di viale Carducci 7 a partire dalle ore 18. La serata che unirà approfondimento e narrazione per accendere i riflettori sulle povertà territoriali, è promossa da Piazza Grande (cooperativa sociale bolognese impegnata per l’inclusione di emarginati e senza dimora) in collaborazione con Fondazione Don Dino e Caritas Cesena e patrocinata dall’Assessorato ai Servizi per le Persone e le Famiglie.

Dalle 18, due panel alterneranno analisi e testimonianze: il primo, con Daniela Leonardi (Università di Torino), Monica Brandoli (Servizi Sociali Unione Valle Savio) e Alessandro Carta (Presidente fio.PSD), affronterà le disuguaglianze come fenomeno strutturale; il secondo, con Chiara Giustini (Piazza Grande), Bruna Venturi (Caritas) e Angelo Marino (Fondazione Don Dino), approfondirà le criticità e i servizi del territorio cesenate. Momenti di lettura arricchiranno il percorso. Moderatrice dell’incontro è Annamaria Senni, giornalista del Resto del Carlino.

Dalle 21, i partecipanti si sposteranno allo Spazio sociale diurno (corso U. Comandini 7) per un buffet conviviale.

"Parlare dell’emarginazione e della povertà - dichiara Ilaria Avoni, presidente di Piazza Grande - , di ciò che normalmente è invisibile, è molto importante per noi: significa accendere una luce, svelare, condividere problemi, responsabilità, obiettivi. E attivarsi perché le condizioni cambino. In questo senso, ci fa molto piacere avere trovato anche a Cesena un territorio in ascolto, con molte realtà attive su questi temi, che lavorano in rete e che sono l’infrastruttura per costruire comunità attente e accoglienti", conclude.