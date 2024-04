I primi brindisi col club Lamone

Doveva essere una cena, è stata una festa. La prima festa del Cesena Calcio neopromosso in serie B, dopo la gioia sul campo dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi e ’l’irruzione’ in Comune nelle ore successive, si è svolta mercoledì sera in mezzo agli oltre 500 partecipanti (Dario Hubner compreso) che sotto l’egida del club Lamone Traversara, affiliato al Centro Coordinamento Club bianconero, hanno abbracciato una delegazione del Cavalluccio.

"Tutti - hanno raccontato gli organizzatori - hanno dimostrato una grandissima disponibilità nei confronti di noi tifosi, senza sottrarsi a foto e autografi, ma soprattutto cimentandosi insieme alle ragazze della Fulgor Bagnacavallo in una canzone dialettale scritta da Vittorio Bonetti e dedicata alla forza dei romagnoli dopo l’alluvione. Alla serata ha partecipato anche Luca Chiarini, un amico a noi molto caro, referente dell’associazione sportiva tennis tavolo ’Lo sport è vita’. Certo, ci sono altri traguardi da raggiungere, a partire dalla Supercoppa, ma abbiamo voluto regalarci un momento di festa tutti insieme, dopo tanti bocconi amari... Ce lo siamo davvero meritato!".